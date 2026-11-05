Muere María Alicia Delgado a los 77 años, la actriz y comediante de Cero en Conducta y Derbez en cuando

La actriz regiomontana murió este 4 de noviembre de 2026; hasta ahora no se ha informado oficialmente la causa de su fallecimiento

¿De qué murió María Alicia Delgado? Esto se sabe. Claro Sports

La televisión mexicana está de luto. María Alicia Delgado murió este miércoles 4 de noviembre de 2026 a los 77 años, después de una trayectoria de varias décadas en la comedia, las telenovelas, el doblaje y la televisión. La noticia fue confirmada por Televisa Espectáculos, que expresó sus condolencias a familiares, amigos y al público que siguió su carrera.

La actriz regiomontana construyó buena parte de su popularidad a través de programas que marcaron distintas generaciones. ‘Cero en Conducta’, ‘Derbez en cuando’, ‘¡Anabel!’ y ‘XHDRBZ‘ forman parte de una carrera en la que compartió pantalla con figuras como Eugenio Derbez y Anabel Ferreira, además de participar en numerosas telenovelas y series.

Su fallecimiento ocurre cuando todavía mantenía actividad profesional. En años recientes había formado parte de ‘¿Tú crees?’, serie en la que interpretó a Dora, trabajadora de Almacenes Patito, y también había continuado apareciendo en producciones televisivas. La cuarta temporada de la serie, estrenada en 2026, todavía la incluía dentro de su elenco.

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¿De qué murió la actriz y comediante María Alicia Delgado? Esto se sabe

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de muerte de María Alicia Delgado, quien enfrentaba una dura batalla contra el cáncer. La confirmación de su fallecimiento se dio este 4 de noviembre, pero los primeros reportes no detallaron las circunstancias específicas de su muerte. La televisora donde trabajaba informó sobre la pérdida de la intérprete y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y seguidores.

Delgado tenía 77 años. Había nacido el 18 de marzo de 1949 en Monterrey, Nuevo León, y durante los últimos años permaneció vinculada al medio artístico. En 2025 habló públicamente sobre su decisión de continuar trabajando y señaló que una de sus principales motivaciones era apoyar a su hijo Rafael.

¿Cuál es la trayectoria de María Alicia Delgado?

María Alicia Delgado desarrolló una carrera que abarcó televisión, teatro, radio, cine y doblaje. Originaria de Monterrey, Nuevo León, comenzó su trayectoria artística entre finales de la década de 1970 y principios de los años 80, después de formarse en Bellas Artes. También estudió sociología y realizó un posgrado relacionado con dirección teatral.

Entre sus primeros trabajos televisivos aparecieron ‘Odisea Burbujas’ y ‘El tesoro del saber’, pero uno de los programas que impulsó su reconocimiento fue ‘¡Anabel!‘, donde permaneció durante varios años y compartió créditos con Anabel Ferreira y Eugenio Derbez.

Posteriormente participó en ‘Derbez en cuando‘, donde interpretó a Alz, además de formar parte de producciones como ‘Humor es… los Comediantes‘, ‘XHDRBZ‘ y ‘Cero en Conducta‘. En este último programa fue recordada por su personaje de “La Abuela”.

Su trayectoria también se extendió a las telenovelas. Entre sus participaciones aparecen ‘El diario de Daniela’, ‘Serafín’, ‘Querida enemiga’, ‘Zacatillo, un lugar en tu corazón’; ‘Amorcito corazón’, ‘La vecina’, ‘Enamorándome de Ramón’, ‘Ringo y Médicos, línea de vida’.

En años más recientes volvió a la comedia con ‘¿Tú crees?‘, donde dio vida a Dora. La producción mantuvo a Delgado dentro de su elenco hasta su cuarta temporada, estrenada en 2026.

Además de su trabajo frente a las cámaras, también participó en doblaje, con créditos como la voz de la Abuelita en producciones animadas de la franquicia de Huevocartoon, entre ellas ‘Un gallo con muchos huevos‘ y ‘Un rescate de huevitos’.

Con su muerte, la televisión mexicana despide a una intérprete vinculada durante décadas con la comedia y las telenovelas, cuya carrera atravesó distintas generaciones y formatos.