¿Por qué Franco Pérez fue desconvocado de la Selección Colombia?

Después de haber sido convocado por primera vez, el hijo de Omar Pérez no estará presente en la Selección Colombia Sub-19.

Franco Pérez, Selección Colombia | @francoperez10 | Claro Sports

Un giro de 180 grados sufrió Franco Pérez con su presencia en la Selección Colombia. Después que desde inicios del mes de septiembre su padre Omar Sebastián Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe, revelará que ya estaban tanteando su convocatoria a la Selección Colombia Sub-19. El rumor se hizo realidad.

En los primeros días de noviembre se hizo oficial la lista de convocados a la Selección Colombia Sub-19 y en primera instancia el nombre de Franco Pérez fue incluido. El futbolista de 18 años, quien ya firmo contrato profesional con Boca Juniors de Argentina, recibía su primer llamado al equipo nacional colombiano.

Vale la pena recordar que, Franco Pérez nació en Colombia, pero también tiene la nacionalidad argentina. Así las cosas todo estaba preparado para que el número 11 de las reservas del equipo ‘xeneize’ se presentara por primera vez con la camiseta la amarilla, azul y roja.

No obstante, todo dio un giro más que sorpresivo tras comenzar los trabajos este martes 3 de noviembre en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. Allí, el grupo de jugadores convocados estará concentrado hasta el 9 de noviembre para luego viajar rumbo a territorio norteamericano.

Los dirigidos por César Torres enfrentarán un torneo amistoso del 10 al 17 de noviembre en Atlanta, Estados Unidos. Ahora bien, resulta y pasa que el miércoles 4 de noviembre, la Selección Colombia Sub-19 publicó una nueva convocatoria. Un nuevo listado de jugadores donde ya no aparecía el nombre y apellido de Franco Pérez.

Varias versiones han salido a la luz tras el sorpresivo cambio de convocatoria de esta categoría de la Selección Colombia. Sin embargo, la más fuerte es el hecho del límite de jugadores que no militan en el Fútbol Profesional Colombiano o sus divisiones menores. Puesto que, Franco Pérez al estar jugando en la reserva de Boca Juniors de Argentina, ocupa una de esas plazas.

Así mismo, la alta presencia de futbolistas con doble nacionalidad, pudo haberle costado el puesto en la ‘tricolor’ al hijo de Omar Sebastián Pérez. Pues, David Meza también con nacionalidad española y con un proceso en el primer equipo del Atlético de Madrid, Miguel Londoño con la misma situación, pero actuando en el Espanyol de Barcelona. Leandro Solarte de Racing Club de Avellaneda y Robinho Quinto de River Plate, comparten pasaporte con Argentina. Y, por último, la presencia norteamericana con Nicolás Arango y Erik Londoño.

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