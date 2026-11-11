Rating Colombia del 10 de noviembre de 2026, según CNC: Masterchef Celebrity no quiere salir del top 5

RCN no baja los brazos con el concurso de cocina y sigue en los primeros programas más vistos por las noches de Colombia.

Master Chef Celebrity Colombia | Canal RCN.

La batalla por el rating en Colombia sigue dejando a Caracol Televisión como el gran dominador de la pantalla chica, con varios de sus programas encabezando la lista de los más vistos por los colombianos. Sin embargo, RCN no se queda atrás y continúa dando la pelea gracias a MasterChef Celebrity Colombia 2026, el concurso de cocina que se mantiene firme en el top 5 de las producciones con mayor audiencia del país. A medida que avanza su recta final, la competencia gastronómica sigue despertando el interés de los televidentes y se consolida como una de las principales apuestas del canal para competir por el liderazgo del rating nacional.

Rating en Colombia del 10 de noviembre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV | 16,84% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 11,87% ¿En qué Lío me Metí? – Caracol TV | 11,61% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 9,50% Masterchef Celebrity – RCN | 8,00% Ciudad Lejana – Caracol TV | 6,54% Ana de Nadie – RCN | 6,14% Alas Rotas – Caracol TV | 5,94% Destinos Cruzados – RCN | Caracol TV La Rosa de Guadalupe Pt2 – RCN | 5,83%

Rating en Colombia: así se hace la medición

El Centro Nacional de Consultoría (CNC) es la fuente más precisa en la medición del consumo televisivo, razón por la cual Claro Sports utiliza su ranking para publicar el rating todos los días. Esta compañía analiza cientos de miles de dispositivos en tiempo real mediante una dinámica que calcula el porcentaje de puntuación basado en el cambio de programa. Este método otorga un mayor valor al nuevo espacio sintonizado en comparación con el que se estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

Te puede interesar