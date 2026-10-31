Borregos Monterrey propina paliza histórica a Aztecas UDLAP

El equipo regiomontano gana por 44 puntos en la Semana 9 de la Liga Mayor para mantener el invicto previo al Clásico Regio

Borregos Monterrey llega invicto al Clásico Regio. El equipo del coach Altamirano suma su séptima victoria de la temporada 2026 de la Liga Mayor, al propinar una paliza histórica a Aztecas UDLAP, 51-7, que deja eliminado al equipo de Cholula.

Aztecas mantenía una efímera esperanza de llegar a los Playoffs de la Liga Mayor. En primer paso de una combinación múltiple de resultados requería ganar de visitantes en el Tec de Monterrey, donde no lo hacen desde 2016; de hecho, nunca han salido con el puño en alto en la nueva casa de Borregios. Tras 15 minutos, esa esperanza se había esfumado.

Borregios anotó touchdown en sus cuatro series del primer cuarto para dejar todo finiquitado y velar armas de cara al partido ante Auténticos del próximo martes, que será el segundo juego en ocho días para el equipo del Tec de Monterrey.

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Las cuatro anotaciones del primer periodo fueron pases de anotación de Fernando Sarabia. En su tercer snap, conectó con Miguel Ángel Lozano para el 7-0 tras poco más de 120 segundos de partido y eso que Aztecas ganó el volado y decidió tener la primera ofensiva, pero patearon tras tres pases incompletos.

Tras otro tres y fuera de Aztecas, Sarabia lanzó su segundo touchdown con Lozano en la tercera jugada del segundo drive para Monterrey. Aztecas cambió de quarterback, mandando a la banca a Iker Ayala por Jorge Emilio Benitez, pero lanzó una intercepción que dejó la mesa puesta para otra anotación regiomontana, de Sarabia con Daniel Santos, en una serie en que un castigo borró una intercepción del mariscal de campo del Tec. Antes de terminar el primer periodo, Sarabia conectó con Víctor Hugo Palacios para el 28-0.

Borregos no anotaría otro touchdown de ofensiva el resto del partido. Sarabia fue interceptado en una jugada en la que fue presionado. Consiguieron dos goles de campo de Rodrigo Medina antes del descanso, incluyendo uno en un caótico cierre de mitad en el que los árbitros marcaron un castigo que hizo traer de vuelta a los equipos que ya estaban en el vestidor, además de un pick six de Renzo Bibiano Aguirre.

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Carlos Altamirano guardó a Fernando Mayén para el segundo medio, así que el corredor se fue sin pisar las diagonales por primera vez en la temporada. Fernando Sarabia sí jugó par de series en el tercer cuarto, pero no logró anotar más al perder un fumble en una jugada de lectura con el corredor José Hugo González y un pañuelo hundió su última serie. Eso sí, los equipos especiales del Tec se hicieron presentes en el marcador, con un regreso de anotación de 80 yardas de Alejandro Elizondo, la segunda semana consecutiva que los de Cholula permiten una devolución de anotación.

Aztecas, que no consiguió puntos del balón suelto de Monterrey pese a iniciar en la yarda 24 del rival, anotó en su segunda serie del tercer cuarto, llegando a las diagonales con un acarreo de Diego Zamarripa, en el que rompió varias tackleadas de Borregios. En el último cuarto, un gol de campo con menos de dos minutos por jugar puso el 51-7, terminando una de las mayores palizas en este Clásico de las instituciones privadas del fútbol americano colegial de México, terminando con la última plegaria que tenía Aztecas para llegar a los Playoffs, en una campaña en la que iniciaron con aspiraciones de semifinales, pero en su lugar llevan marca de 2-6 y el despido de Raúl Rivera.

Las mayores palizas de Borregos Monterrey vs Aztecas UDLAP