Borregos Puebla apalea a Águilas Blancas y pone la mira en los Playoffs

El equipo poblano sumó su quinta victoria de la temporada tras controlar el partido con cuatro anotaciones consecutivas

Borregos Puebla se impuso en el Cráter Azul | @BorregosPuebla

Borregos Puebla derrotó 38-7 a Águilas Blancas del IPN en la Semana 9 de la ONEFA 2026, disputada este sábado 31 de octubre en el Estadio Cráter Azul. El equipo dirigido por Eric Fisher consiguió su quinta victoria y colocó su marca en 5-3 dentro de la Conferencia de los 14 Grandes. Los visitantes llegaron al encuentro con cuatro derrotas seguidas y sufrieron otro revés, por lo que su registro pasó a 2-6.

La primera anotación de los Borregos surgió de una jugada que mostró la movilidad del mariscal poblano. Ian Gael González tomó el balón, atacó por el costado derecho y llegó hasta la zona de anotación, con lo que abrió el camino para los locales. El punto extra dejó el marcador 7-0 y permitió a Borregos Puebla manejar su siguiente serie con la ventaja, mientras Águilas Blancas intentaba frenar el ataque terrestre.

Lejos de bajar el ritmo, Puebla volvió a encontrar espacio por tierra. El corredor Iker Reyes se escapó por el costado izquierdo para conseguir el segundo touchdown del encuentro, una acción que amplió la distancia entre ambos equipos. Con el extra convertido, la ventaja creció a 14-0. La dupla del quarterback y el corredor ya había generado dos anotaciones sin que la defensiva del IPN pudiera evitar el avance local.

La ofensiva de los Borregos también hizo daño por aire. González conectó un pase de touchdown en zona roja con el receptor Patricio Hernández y llevó la diferencia a 21-0 tras el punto extra. Puebla sumó su tercera anotación consecutiva y dejó a las Águilas Blancas con la necesidad de recortar una desventaja de tres posesiones. Hasta ese momento, el ataque local había encontrado soluciones tanto por tierra como por aire.

José Luis Sobreira recuperó el fumble y lo devolvió hasta la zona de anotación, con lo que la defensiva poblana también se hizo presente. La jugada se originó en una opción del quarterback Max Delgadillo, quien no logró completar la entrega al corredor. El touchdown defensivo y el punto extra pusieron el 28-0, una diferencia que reflejó cómo los errores del IPN también terminaron en puntos para los Borregos.

La diferencia creció con un gol de campo de Diego Rodríguez que colocó el 31-0, antes de que el IPN encontrara una respuesta. Luis Eduardo Saint Martin rompió la blanqueada con un acarreo de touchdown y el punto extra acercó a Águilas Blancas 31-7. Sin embargo, la anotación visitante no alteró el control del encuentro, que continuó del lado de los poblanos gracias a la ventaja construida desde las primeras series.

Iker Reyes terminó por cerrar el partido con su segundo touchdown por tierra, después de otra carrera hasta las diagonales que elevó la ventaja. Con el punto extra, Borregos Puebla fijó el marcador definitivo de 38-7. El corredor se convirtió en el único jugador del partido con dos anotaciones personales, mientras que Ian Gael González aportó una por tierra y otra por pase y Sobreira añadió seis puntos desde la defensa.

MÁS INFORMACIÓN: Calendario y resultados de la Semana 9 de la ONEFA

¿Qué sigue para Borregos Puebla y Águilas Blancas en la ONEFA 2026?

El triunfo permite a Borregos Puebla llegar con marca de 5-3 a la última semana de la temporada regular, en la que enfrentará a Aztecas de la UDLAP el 7 de noviembre. Para las Águilas Blancas, la quinta derrota consecutiva las deja con registro de 2-6 antes de recibir a Borregos Monterrey. El resultado refuerza la posición del conjunto poblano en la lucha por los puestos de playoffs de los 14 Grandes.