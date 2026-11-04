Barcelona confirma la primera lesión de Rodri y revive las alarmas sobre su historial médico

El mediocampista español sufrió una lesión muscular ante el Aston Villa y no jugará contra el Atlético de Madrid; su pasado físico vuelve a generar preocupación

Rodri y las lesiones en su carrera | Claro Sports

El Barcelona confirmó la primera lesión de Rodrigo Hernández como futbolista blaugrana, una noticia que vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales cuestionamientos que acompañaron su fichaje durante el mercado de verano. El mediocampista español, que llegó al conjunto catalán después de varias temporadas en el Manchester City, sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y quedó descartado para el partido del próximo domingo 8 de noviembre contra el Atlético de Madrid.

El problema físico apareció durante el enfrentamiento contra el Aston Villa, correspondiente a la Champions League, disputado el martes 3 de noviembre. Rodri fue sustituido al descanso por Marc Bernal después de manifestar molestias musculares. Las pruebas médicas posteriores confirmaron la lesión, aunque el Barcelona evitó establecer una fecha para su regreso y señaló que el plazo de recuperación dependerá de su evolución.

La situación adquiere relevancia por los antecedentes del futbolista de 30 años. Antes de su incorporación al Barcelona, las lesiones representaban uno de los factores de riesgo de su contratación, particularmente por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en septiembre de 2024. Aquella lesión marcó un cambio en su continuidad deportiva, después de varios años con pocas ausencias por problemas físicos.

COMUNICADO MÉDICO El jugador del primer equipo Rodrigo Hernández se ha sometido a unas pruebas médicas a raíz de las molestias musculares que notó en el partido de ayer contra el Aston Villa. Las pruebas confirman que sufre una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Será baja para el partido del próximo domingo contra el Atlético de Madrid. El plazo exacto de recuperación lo marcará la evolución de la lesión. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 4, 2026

El historial de lesiones de Rodri: más de 400 días de baja en dos temporadas

Durante sus primeros años en el Manchester City, Rodri mantuvo una continuidad que le permitió consolidarse como titular en el equipo de Pep Guardiola. Sin embargo, el panorama cambió a partir de 2024, cuando comenzaron a acumularse problemas musculares y de rodilla. La rotura de ligamentos fue el episodio más importante, con 220 días de recuperación y 51 partidos perdidos, de acuerdo con los registros de Transfermarkt y Sports Illustrated.

Este es el historial de lesiones y problemas físicos registrados antes y después de su llegada al Barcelona:

Octubre de 2019: Desgarro muscular. 19 días de baja y cuatro partidos perdidos.

Desgarro muscular. 19 días de baja y cuatro partidos perdidos. Febrero de 2021: Golpe. Dos días de recuperación.

Golpe. Dos días de recuperación. Julio de 2024: Lesión muscular en el muslo tras la Eurocopa. 43 días de baja y tres partidos perdidos.

Lesión muscular en el muslo tras la Eurocopa. 43 días de baja y tres partidos perdidos. Septiembre de 2024: Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con afectación del menisco. 220 días de baja y 51 partidos perdidos.

Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con afectación del menisco. 220 días de baja y 51 partidos perdidos. Agosto de 2025: Problemas de rodilla. 20 días de baja y un partido perdido.

Problemas de rodilla. 20 días de baja y un partido perdido. Septiembre de 2025: Nuevas molestias de rodilla. Ocho días de baja y dos partidos perdidos.

Nuevas molestias de rodilla. Ocho días de baja y dos partidos perdidos. Octubre de 2025: Lesión muscular en el muslo. 27 días de baja y seis partidos perdidos.

Lesión muscular en el muslo. 27 días de baja y seis partidos perdidos. Noviembre de 2025: Otra lesión muscular en el muslo. 52 días de baja y 13 partidos perdidos.

Otra lesión muscular en el muslo. 52 días de baja y 13 partidos perdidos. Abril de 2026: Lesión inguinal. 27 días de baja y cinco partidos perdidos.

Lesión inguinal. 27 días de baja y cinco partidos perdidos. Julio de 2026: Problemas de espalda que requirieron una intervención menor. 23 días de baja y un partido perdido.

Problemas de espalda que requirieron una intervención menor. 23 días de baja y un partido perdido. Noviembre de 2026: Lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, ya como jugador del Barcelona. Tiempo de recuperación por determinar.

La temporada 2025-26 fue especialmente complicada para el mediocampista. Rodri acumuló cinco periodos de baja, 134 días fuera de actividad y 27 encuentros perdidos. Dos de esos episodios correspondieron a molestias de rodilla, mientras que otros dos estuvieron relacionados con lesiones musculares en el muslo. El quinto fue un problema inguinal que apareció durante abril de 2026, cuando todavía pertenecía al Manchester City.

Las cifras explican por qué su estado físico se convirtió en un tema durante las negociaciones con el Barcelona. Entre las temporadas 2024-25 y 2025-26 acumuló 416 días de baja y 84 partidos perdidos, una cantidad que contrasta con la regularidad que había mostrado antes de la lesión de ligamentos. A esos antecedentes se sumó el problema de espalda que necesitó una intervención durante el verano de 2026, antes de su incorporación al conjunto catalán.

La primera lesión de Rodri complica los planes de Hansi Flick

La ausencia del español representa un contratiempo para Hansi Flick, quien había encontrado en Rodri una pieza para organizar el mediocampo del Barcelona. Antes de su lesión, el futbolista había sido titular en 11 de los primeros 15 partidos oficiales de la temporada, diez de ellos junto a Pedri. Su baja obliga al entrenador alemán a modificar sus alternativas para enfrentar al Atlético de Madrid y vuelve a situar la administración de sus minutos como un aspecto relevante para el resto de la campaña.

Por ahora, el Barcelona no ha confirmado cuánto tiempo permanecerá fuera de las canchas, ni existen elementos para relacionar directamente esta lesión muscular con la rotura de ligamentos que sufrió en 2024. Sin embargo, el nuevo episodio se suma a un historial que ya había despertado dudas antes de su fichaje. El cuerpo médico deberá evaluar su recuperación antes de autorizar su regreso, mientras Flick afronta el compromiso contra el Atlético de Madrid sin uno de los futbolistas que más utilizó durante el inicio de la temporada.