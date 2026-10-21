Allen Bailey muere a los 37 años, el exjugador fue estrella en la NFL con Kansas City Chiefs

Allen Bailey, exjugador de Kansas City Chiefs y Atlanta Falcons, murió a los 37 años. Su familia apunta a causas naturales, aunque no existe confirmación médica oficial

Estuvo 10 temporadas en la NFL | THEARON W. HENDERSON / GETTY IMAGES VIA AFP

El mundo de la NFL está de luto tras confirmarse la muerte de Allen Bailey, exjugador de los Kansas City Chiefs y Atlanta Falcons, a los 37 años de edad. El exala defensiva falleció el martes 20 de octubre de 2026, mientras que la noticia se dio a conocer este miércoles 21 de octubre, lo que provocó diversas reacciones entre sus antiguos compañeros y seguidores del fútbol americano.

De acuerdo con información publicada por TMZ Sports, Bailey fue encontrado sin vida por su esposa en el interior de su domicilio en Florida, Estados Unidos. Su hermano, Alford Bailey Jr., confirmó el fallecimiento al medio estadounidense y compartió los primeros detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió.

Allen Bailey disputó 10 temporadas en la NFL, ocho de ellas con los Kansas City Chiefs, franquicia que lo seleccionó en el Draft de 2011. Posteriormente, el defensivo continuó su carrera con los Atlanta Falcons, equipo con el que jugó sus últimas dos campañas antes de quedar fuera de la liga en 2021.

La noticia también generó mensajes de despedida desde Kansas City. Andy Reid, entrenador de los Chiefs, recordó a Bailey como uno de sus jugadores favoritos, mientras que Patrick Mahomes destacó su importancia dentro del vestidor y el apoyo que brindaba a sus compañeros durante su etapa con la organización.

¿De qué murió el jugador de la NFL Allen Bailey a los 37 años? Esto se sabe

La causa oficial de la muerte de Allen Bailey todavía no ha sido confirmada. Sin embargo, su hermano Alford Bailey Jr. señaló a TMZ Sports que la familia considera que el exjugador pudo haber fallecido por causas naturales, una hipótesis que hasta el momento no cuenta con una confirmación médica pública.

Según los primeros reportes, su esposa lo encontró sin vida el martes 20 de octubre dentro de su vivienda en Florida. Hasta este miércoles no se habían divulgado los resultados de una autopsia ni un informe oficial que permitiera establecer qué provocó su fallecimiento a los 37 años.

Por lo tanto, no existe información confirmada sobre alguna enfermedad o condición médica específica relacionada con su muerte. Mientras se esperan mayores detalles, antiguos compañeros como Dwayne Bowe, Jeff Allen y Colin McCarthy expresaron sus condolencias y compartieron recuerdos de quien fuera una pieza de la defensiva de Kansas City durante buena parte de la década pasada.

¿Quién era Allen Bailey, exjugador de la NFL? Esta es su trayectoria deportiva

Allen Bailey nació el 25 de marzo de 1989 en Sapelo Island, Georgia, Estados Unidos. Creció en una comunidad insular y estudió en McIntosh County Academy, donde comenzó a desarrollar su carrera en el fútbol americano. Posteriormente, llegó a la Universidad de Miami para integrarse a los Hurricanes, programa con el que destacó por sus condiciones físicas y su desempeño defensivo.

Durante su etapa universitaria, Bailey se consolidó como uno de los jugadores de la línea defensiva de Miami y recibió reconocimientos dentro de la Atlantic Coast Conference. Su rendimiento le permitió llegar al Draft de la NFL de 2011, cuando los Kansas City Chiefs lo seleccionaron en la tercera ronda, con el turno global número 86.

Con Kansas City permaneció entre 2011 y 2018. Su mejor temporada en cuanto a capturas de quarterback fue la de 2018, cuando consiguió seis sacks, además de formar parte de una defensiva que alcanzó el Juego de Campeonato de la Conferencia Americana. Durante su paso por los Chiefs compartió vestidor con figuras como Patrick Mahomes y Travis Kelce.

En 2019, Bailey se incorporó a los Atlanta Falcons, con quienes disputó 31 partidos durante dos temporadas. Su última participación en la NFL ocurrió en la campaña 2020 y dejó la organización en 2021, con lo que terminó su trayectoria profesional después de una década en la máxima categoría del fútbol americano estadounidense.

Las estadísticas oficiales de la NFL registran 133 partidos de temporada regular, 70 titularidades, 248 tackleadas combinadas, 22 capturas de quarterback y cuatro balones sueltos provocados. Fuera del campo, también impulsó iniciativas comunitarias mediante la Allen Bailey Foundation, enfocadas en apoyar a jóvenes y familias a través del deporte y la educación.