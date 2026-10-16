Eagles se caen a pedazos: Jalen Hurts fuera, múltiples lesiones y una temporada que empieza a derrumbarse

Phiiladelfia suma tres derrotas consecutivas, tiene 24 jugadores en su reporte médico y enfrenta un calendario que amenaza sus aspiraciones de playoffs

Los campeones de 2025 podrían no ir a playoffs | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los Philadelphia Eagles atraviesan una crisis que amenaza con comprometer su temporada 2026 de la NFL. Jalen Hurts quedó descartado para la Semana 6 por un coágulo sanguíneo en la pantorrilla, una ausencia que agrava los problemas del equipo dirigido por Nick Sirianni. Con marca de dos victorias y tres derrotas, Philadelphia ha perdido tres encuentros consecutivos y todavía no encuentra soluciones a las ausencias de sus principales figuras ofensivas.

El drama de Philadelphia va más allá de la baja de su quarterback. Las lesiones se han acumulado en distintas posiciones y han obligado al cuerpo técnico a modificar sus planes semana tras semana. A esto se suman movimientos en la plantilla que han reducido las alternativas disponibles para el staff técnico. Con una ofensiva que ha perdido consistencia y una defensa afectada por problemas físicos, los Eagles enfrentan un escenario que podría poner en riesgo sus aspiraciones de playoffs.

El coágulo de Hurts deja la ofensiva en manos de un suplente

La situación del quarterback comenzó después de recibir un golpe en la pantorrilla durante el partido contra Los Angeles Rams, el 4 de octubre. Una ecografía realizada el 10 de octubre detectó un coágulo superficial, aunque los médicos autorizaron su participación contra Jacksonville. Sin embargo, un nuevo estudio efectuado el miércoles 14 reveló movimiento del coágulo, por lo que Philadelphia decidió descartarlo para el partido del domingo 18 de octubre. Por ahora, no existe una fecha oficial para su regreso, mientras el cuerpo médico determina el tratamiento correspondiente.

Su lugar será ocupado por Tanner McKee, quarterback de cuarto año que únicamente ha sido titular en dos partidos de temporada regular, ambos correspondientes a la última jornada de sus respectivas campañas. El suplente registra 597 yardas por pase, cinco touchdowns y una intercepción en su carrera. Ahora tendrá que dirigir una ofensiva con problemas para proteger al pasador y establecer el ataque terrestre. Será la primera ocasión en la que McKee inicie un encuentro con implicaciones directas en la clasificación, una responsabilidad que también pondrá a prueba los ajustes del coordinador Sean Mannion.

Ante la incertidumbre sobre el regreso de Jalen Hurts, Philadelphia Eagles llegó a un acuerdo para incorporar al quarterback Joe Milton III, procedente del equipo de prácticas de Dallas Cowboys. De acuerdo con información del periodista Jordan Schultz, Milton se integrará directamente al roster de 53 jugadores, en un movimiento con el que la franquicia busca reforzar la profundidad de la posición. El pasador había permanecido en Dallas desde 2025 y ahora llegará a Philadelphia como una alternativa adicional a Tanner McKee, quien se perfila para iniciar el encuentro de la Semana 6 frente a Carolina Panthers.

La ofensiva se queda sin recursos: Barkley, Smith y una lista que no deja de crecer

El panorama entre los corredores es uno de los más complicados. Saquon Barkley continúa sin entrenar por una lesión en los isquiotibiales, mientras Will Shipley presenta una rotura parcial de la fascia plantar que podría marginarlo durante varias semanas.Tank Bigsby permanece en la reserva de lesionados después de una cirugía en la zona abdominal. Con sus principales corredores fuera de los entrenamientos, Dameon Pierce y Carson Steele aparecen como las alternativas inmediatas, mientras Philadelphia incorporó a Ian Wheeler a su equipo de prácticas el jueves 15 de octubre.

Entre los receptores existen algunas señales de recuperación. DeVonta Smith volvió a entrenar de manera limitada después de perderse dos partidos, debido a molestias en los isquiotibiales y un dedo del pie. Marquise Brown también participó parcialmente por su lesión de tobillo, pero Dontayvion Wicks no practicó el jueves por problemas musculares. Dallas Goedert, quien sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla, ya regresó a la actividad y podría convertirse en una de las principales opciones de McKee. Los alas cerradas Grant Calcaterra y Eli Stowers también retomaron los entrenamientos, aunque siguen en proceso de activación desde la reserva de lesionados.

La ausencia de Barkley y Hurts comprometería buena parte del ataque terrestre.Philadelphia suma apenas 458 yardas por tierra en cinco partidos, de las cuales Barkley consiguió 182 y Hurts aportó otras 107. Entre ambos representan aproximadamente el 63% de la producción terrestre del equipo. El problema quedó expuesto frente a Jacksonville, cuando los Eagles solamente consiguieron 22 yardas por acarreo y tres puntos durante la segunda mitad. Sin sus principales opciones para correr el balón, la ofensiva podría volverse más predecible para los rivales.

La protección se derrumba y las bajas también golpean a la defensa

La línea ofensiva enfrenta una transformación que comenzó antes de la lesión de Hurts. Lane Johnson anunció su retiro de la NFL el 6 de octubre, después de 14 temporadas y dos títulos de Super Bowl, mientras que apenas un día después Philadelphia anunció el acuerdo para traspasar a Cam Jurgens a Baltimore Ravens. El movimiento contempló la llegada de selecciones colegiales para 2027 y 2028, pero también significó perder a otro integrante de la línea titular. Dos ausencias que agravan la crisis de profundidad del plantel.

A esas salidas se suman los problemas físicos de Landon Dickerson y Drew Kendall. Dickerson comenzó a entrenar de forma limitada tras permanecer en la reserva de lesionados por una molestia de rodilla, mientras Kendall también tuvo actividad parcial el jueves después de perderse el encuentro anterior. Ambos continúan bajo evaluación, junto con Tyler Steen, quien presenta una lesión de hombro. La falta de continuidad en la línea ofensiva representa un problema adicional para McKee, debido a que tendrá que adaptarse a combinaciones de bloqueadores que todavía no han encontrado estabilidad durante la campaña.

En defensa, Jalyx Hunt no entrenó por molestias en la rodilla y el tobillo, mientras Michael Carter II continúa fuera de las prácticas por una lesión abdominal. A.J. Epenesa tampoco participó por problemas de espalda y Jonathan Greenard trabajó de manera limitada. En contraste, Zack Baun y Marcus Epps completaron el entrenamiento del jueves, mientras Jakorian Bennett retomó parcialmente sus actividades. De los 24 jugadores incluidos en el reporte, siete no entrenaron, diez participaron parcialmente y otros siete completaron la sesión. La cifra no significa que los 24 estén descartados para enfrentar a Carolina.

Tres derrotas y una NFC Este que amenaza el futuro de Philadelfia

Los resultados tampoco acompañan a los Eagles. Después de comenzar la campaña con dos victorias, perdieron consecutivamente frente a Chicago Bears, Los Angeles Rams y Jacksonville Jaguars. Su derrota más reciente, por 19-17 en Londres, incluyó errores en los últimos segundos que permitieron a Jacksonville conseguir el gol de campo de la victoria. Philadelphia ocupa el segundo puesto de la NFC Este con marca de 2-3, mientras New York Giants lidera con 3-1-1.

El calendario tampoco presenta un escenario cómodo. Los Eagles recibirán a Carolina Panthers el domingo 18 de octubre, antes de enfrentar tres partidos consecutivos contra rivales divisionales: Dallas Cowboys el 26 de octubre, Washington Commanders el 1 de noviembre y New York Giants el 8 de noviembre, para dar paso a la semana de descanso. Esta secuencia puede ser determinante para sus aspiraciones, porque los resultados contra equipos de la NFC Este tendrán implicaciones en la lucha por el campeonato divisional y los posibles criterios de desempate rumbo a los playoffs.

Aunque todavía quedan 12 partidos de temporada regular, la principal preocupación está relacionada con la capacidad del equipo para recuperarse antes de perder más terreno. El regreso de Barkley, Smith y algunos titulares de la línea ofensiva podría modificar el panorama, pero la situación de Hurts permanece abierta. Si su ausencia se prolonga, Philadelphia dependerá de McKee para evitar que la racha negativa se extienda, mientras el cuerpo técnico tendrá que reconstruir el funcionamiento del ataque. Los Eagles todavía tienen posibilidades de llegar a los playoffs, pero la combinación de lesiones, cambios en el plantel y derrotas ha reducido su margen de error desde la Semana 6.