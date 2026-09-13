Rating Colombia del 12 de septiembre de 2026, según CNC: Caracol Televisión conquista a los colombianos

Caracol se mantiene como líder de audiencia en Colombia y ocupa los primeros puestos del ranking. Revisa las cifras y los programas más vistos.

Noticias Caracol domina el rating / Caracol TV.

La pelea por el rating de la televisión colombiana continúa teniendo un claro protagonista. Caracol Televisión vuelve a imponerse en los primeros lugares de audiencia, manteniendo una fuerte ventaja sobre su principal competidor, RCN. En los últimos registros, producciones como Yo me llamo y Noticias Caracol han encabezado la medición, confirmando la preferencia de los televidentes por la señal del canal. Este comportamiento se mantiene como una constante en la televisión nacional y sirve como antesala para conocer cuáles fueron los programas más vistos durante la jornada del sábado 12 de septiembre de 2026.

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Rating en Colombia del 12 de septiembre de 2026, según CNC

Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 9,64% Sábados Felices – Caracol TV | 7,32% Noticias Caracol MD – Caracol TV | 6,40% Se Dice de Mi – Caracol TV | 5,17% Sábados Felices Parte 2 – Caracol TV | 4,91% La Red – Caracol TV | 4,17% Noticias RCN – RCN | 3,57% Retrato Hablado – RCN | 3,47% Vuelta a España – Caracol TV | 2,91% Caso Cerrado Parte 2 – RCN | 2,65%

Cómo se mide el rating en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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