Brian Rodríguez no llegará al Cruzeiro: el club brasileño cierra las conversaciones con el América

El club brasileño informó que no continuará las gestiones por el atacante uruguayo del América y agradeció a las partes involucradas

Cruzeiro anunció que no continuará con las negociaciones para contratar a Brian Rodríguez, delantero uruguayo que actualmente pertenece al América de la Liga MX. El club brasileño confirmó su decisión mediante un comunicado publicado en sus canales oficiales.

“El Cruzeiro informa a su afición que no continuará con las gestiones para la contratación del delantero uruguayo Brian Rodríguez, de 26 años, procedente del América de México”, señaló la institución de Belo Horizonte.

El equipo del Brasileirao no explicó las razones que impidieron avanzar en la operación. La directiva se limitó a comunicar el cierre de las conversaciones y reconoció la participación de las partes que intervinieron durante el proceso.

“El club agradece al jugador, a la institución y a todos los demás involucrados en las negociaciones, que no llegarán a concretarse”, agregó Cruzeiro en el mismo posicionamiento.

O Cruzeiro informa à sua torcida que não prosseguirá com as tratativas para a contratação do atacante uruguaio Brian Rodríguez, de 26 anos, junto ao América-MEX.



A Raposa agradece ao atleta, ao clube e a todos os demais envolvidos nas negociações, que não serão concretizadas. pic.twitter.com/YbIHb7FYRV — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) August 4, 2026

Brian Rodríguez había sido vinculado con el fútbol brasileño durante el mercado de transferencias, mientras América analizaba la conformación de su plantilla para el torneo Apertura 2026. El atacante ocupa habitualmente posiciones por ambas bandas y también puede aparecer detrás del delantero.

El uruguayo, de 26 años, seguirá a disposición del conjunto azulcrema después de que la raposa retirara su interés. La posibilidad de su salida había tomado fuerza con el avance de las conversaciones, pero la transferencia quedó descartada tras el anuncio del club brasileño.

Con la negociación terminada, Cruzeiro deberá buscar otra opción para reforzar su ataque, mientras América mantiene a Brian Rodríguez dentro de su plantel. Ninguno de los clubes informó si existió un acuerdo previo sobre el valor de la operación o las condiciones contractuales.

En el actual torneo Apertura 2026 de la Liga MX Brian Rodríguez acumula 21 minutos disputados y un gol. El charrúa se presentó en el certamen el pasado domingo, en la victoria de 3-0 sobre Santos Laguna. Brian marcó el 2-0 parcial con un zurdazo al minuto 72.

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