Cartaginés golpea a Alajuelense y se sube a la cima

Todo lo que dejó el partido entre Cartaginés y Alajuelense por la octava jornada del Torneo Apertura de Costa Rica.

Una victoria clave para Cartaginés | Facebook: Cartaginés

Cartaginés derrotó 3-1 a Alajuelense en el estadio José Rafael “Fello” Meza por la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. El conjunto dirigido por Amarini Villatoro aprovechó sus oportunidades y consiguió un resultado que le permite alcanzar los 18 puntos y asumir el primer lugar de la clasificación.

Los brumosos necesitaron apenas 11 minutos para abrir el marcador. Claudio Montero recibió una falta de Farbod Samadián dentro del área y posteriormente convirtió el penal para establecer el 1-0. Alajuelense intentó responder, pero tuvo dificultades para generar situaciones frente al arco del local.

Cartaginés volvió a golpear a los 21 minutos. Juan Carlos Gaete recuperó una pelota y envió un pase hacia el área que Samadián terminó desviando hacia su propia portería. La acción fue revisada por el VAR y el 2-0 quedó confirmado, diferencia que se mantuvo hasta el descanso.

Alajuelense realizó modificaciones para el segundo tiempo, pero Cartaginés continuó encontrando espacios. Bayron Mora evitó en varias oportunidades que la diferencia aumentara, incluida una intervención ante un tiro libre de Bernald Alfaro cuando transcurrían 65 minutos.

El tercer tanto llegó a los 71 minutos. Tras una recuperación en campo rival, la pelota quedó para Douglas López, quien remató desde fuera del área y convirtió el 3-0 con ayuda de un desvío. Dos minutos después, Ronaldo Cisneros descontó para Alajuelense y estableció el 3-1 definitivo.

Con el triunfo, Cartaginés llegó a 18 puntos y quedó como líder por diferencia de gol sobre Saprissa, que suma la misma cantidad. Alajuelense permanece sexto con 11 unidades y continúa fuera de la zona de clasificación. Los brumosos ahora cambiarán el foco hacia la Copa Centroamericana, donde recibirán a Saprissa por un lugar en semifinales.

Resumen Cartaginés vs Alajuelense: resultado, goles y estadísticas

⏰ 11' Gol de Claudio Montero quien aprovecha desde la pena máxima y cae el primero en el juego. pic.twitter.com/ORDYc1lFKF — FUTV (@FUTVCR) September 14, 2026

⏰ 22' Autogol de Farbod Samadian que pone el segundo en el partido. pic.twitter.com/iSfP8Tm3pA — FUTV (@FUTVCR) September 14, 2026

⏰ 71' Tercer gol de los brumosos por parte de Douglas Gómez y ya es goleada. pic.twitter.com/ib5vgUBwBD — FUTV (@FUTVCR) September 14, 2026

⏰ 73' Ronaldo Cisneros descuenta para los manudos. pic.twitter.com/LfV44adoAv — FUTV (@FUTVCR) September 14, 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Cartaginés y Alajuelense por el Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica! El estadio Fello Meza recibe un duelo entre dos equipos que buscan mantenerse cerca de los primeros puestos. Los brumosos llegan en la segunda posición con 15 puntos, mientras que los rojinegros ocupan el quinto lugar con 11 unidades.

Cartaginés buscará extender su buen rendimiento como local, donde ganó sus tres partidos disputados en este Apertura, con seis goles a favor y dos en contra. El conjunto dirigido por Amarini Villatoro llega después del empate 2-2 frente a Saprissa por la Copa Centroamericana. La gestión de las cargas será uno de los factores a considerar, con Geancarlo Castro y otros futbolistas bajo evaluación.

Alajuelense también llega con actividad internacional reciente tras igualar 2-2 ante Marathón en Honduras por la Copa Centroamericana. El equipo de Ismael Rescalvo rescató el empate sobre el cierre gracias al gol de Ángel Zaldívar y ahora vuelve a enfocarse en el Apertura. La Liga suma 11 puntos y todavía no perdió como visitante, condición en la que registra una victoria y dos empates.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cartaginés vs Alajuelense hoy domingo 13 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Sporting FC y Saprissa será el domingo 13 de septiembre a las 18:00 horas en el estadio Fello Meza y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV y TDMAX.

Alineaciones del Cartaginés vs Alajuelense para la jornada 8, al momento

Ni Cartaginés ni Alajuelense tienen futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Amarini Villatoro y Ismael Rescalvo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cartaginés : Kevin Briceño, Carlos Barahona, Emmanuel Brenes, Luis Olivas, Diego González, Claudio Montero, Luis Flores, Juan Carlos Gaete, Gian Morera, Manuel Morán, Joaquín Hernández. DT : Amarini Villatoro.

: Kevin Briceño, Carlos Barahona, Emmanuel Brenes, Luis Olivas, Diego González, Claudio Montero, Luis Flores, Juan Carlos Gaete, Gian Morera, Manuel Morán, Joaquín Hernández. : Amarini Villatoro. Alajuelense: Washington Ortega, Aarón Salazar, Yeison Molina, Farbod Samadian, Ronald Matarrita, Celso Borges, Rashir Parkins, Creichel Pérez, John Ruiz, Kenyel Michel, Ronaldo Cisneros. DT: Ismael Rescalvo.

Antecedentes del Cartaginés vs Alajuelense y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos son los enfrentamientos entre Cartaginés y Alajuelense en los últimos años:

3 de marzo de 2026 | Alajuelense 2-0 Cartaginés | Torneo Clausura

21 de enero de 2026 | Cartaginés 1-0 Alajuelense | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Cartaginés 1-1 Alajuelense | Torneo Apertura

20 de noviembre de 2025 | Alajuelense 0-0 Cartaginés | Torneo Apertura

16 de marzo de 2025 | Cartaginés 1-1 Alajuelense | Torneo Clausura

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