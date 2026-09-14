Municipal vs Malacateco en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Municipal y Malacateco por la novena jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

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¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Municipal y Malacateco por la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El estadio Manuel Felipe Carrera recibe al líder del campeonato frente a un rival que necesita sumar para salir de la parte baja. Los Rojos llegan en el primer puesto con 19 puntos, mientras que los Toros ocupan la décima posición con ocho unidades.

Municipal buscará mantener el liderato después de vencer 2-1 a Aurora FC en su última presentación. El conjunto dirigido por Mario Acevedo registra seis victorias, un empate y una derrota después de ocho jornadas. Los escarlatas también presentan uno de los mejores registros defensivos del torneo, con apenas tres goles recibidos, y tratarán de aprovechar la localía para continuar en lo más alto.

Malacateco llega a la capital con la necesidad de recuperarse tras caer 2-0 frente a Antigua GFC. El equipo dirigido por Carlos Robles acumula dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas en ocho partidos. Con ocho puntos y ubicado en la décima posición, los Toros buscarán conseguir un resultado que les permita cortar su última caída y comenzar a recuperar terreno en la clasificación.

MÁS INFORMACIÓN: Tabla de Posiciones Apertura 2026 al momento: ¿En qué lugar va tu equipo en la Liga Nacional de Guatemala?

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Municipal vs Malacateco hoy domingo 13 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Municipal y Malacateco será el domingo 13 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Municipal vs Malacateco para la jornada 9, al momento

Ni Municipal ni Malacateco cuentan con futbolistas suspendidos tras la última jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Estas son las alineaciones confirmadas de Mario Acevedo y Carlos Robles.

Municipal : Kenderson Navarro, César Calderón, Nicolás Samayoa, Yunior Pérez, Aubrey David, Carlos Aguilar, Pedro Altán, Cristian Hernández, César Archila, Alejandro Cabeza, Erik López. DT : Mario Acevedo.

: Kenderson Navarro, César Calderón, Nicolás Samayoa, Yunior Pérez, Aubrey David, Carlos Aguilar, Pedro Altán, Cristian Hernández, César Archila, Alejandro Cabeza, Erik López. : Mario Acevedo. Malacateco: Abel Guzmán, Juan Esqueda, Marlon Chun, Jonathan Castañon, Fernando Morales, Andy Soto, Isaías de León, Gabino Vásquez, Diego Sánchez, Vidal Paz, Eliser Quiñones. DT: Carlos Robles.

Antecedentes del Municipal vs Malacateco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos son los enfrentamientos entre Municipal y Malacateco en los últimos años:

28 de marzo de 2026 | Municipal 1-0 Malacateco | Torneo Clausura

6 de febrero de 2026 | Malacateco 1-3 Municipal | Torneo Clausura

25 de octubre de 2025 | Municipal 4-1 Malacateco | Torneo Apertura

16 de agosto de 2025 | Malacateco 2-3 Municipal | Torneo Apertura

6 de abril de 2025 | Malacateco 0-1 Municipal | Torneo Clausura

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