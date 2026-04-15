¡Se va! Chivas anuncia la salida de Alan Pulido

El equipo informó que se finalizó el contrato en común acuerdo con el delantero mexicano

Alan Pulido sale de Chivas | Imago 7

Las Chivas hicieron oficial el miércoles 15 de abril la finalización del contrato del delantero mexicano Alan Pulido, quien dejará de formar parte de la institución rojiblanca tras llegar a un acuerdo mutuo para su salida.

La decisión se dio en buenos términos entre ambas partes, poniendo fin a la segunda etapa del atacante con el conjunto tapatío, en un movimiento que marca un cambio en la plantilla de cara al inicio de la jornada 15 de la Liga MX.

A través de un comunicado, el Guadalajara agradeció a Pulido por su profesionalismo y por haber defendido los colores del equipo durante su estancia, destacando su compromiso dentro y fuera de la cancha. Asimismo, el club le deseó éxito en sus futuros proyectos, dejando abierta la puerta a una nueva etapa en la carrera del delantero mexicano, quien ahora buscará nuevos retos tras su salida del equipo.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido. Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo. Le deseamos éxito en sus siguientes retos profesionales”, dicta el comunicado.

Pulido, de 35 años, regresó a Chivas para el Clausura 2025 tras su paso por el Sporting Kansas City de la MLS. Su regreso generó expectativas entre la afición, tomando en cuenta el recuerdo de su primera etapa con el equipo, en la que tuvo actuaciones destacadas.

Sin embargo, en esta segunda etapa no logró replicar el mismo nivel. Desde su retorno, el atacante disputó un total de 21 partidos y consiguió únicamente dos anotaciones, números que reflejan la falta de continuidad y protagonismo dentro del esquema del equipo.

En el actual Clausura 2026, Pulido no había sido considerado por el técnico Gabriel Milito para formar parte del plantel, situación que terminó por marcar su salida. La falta de minutos y oportunidades fue determinante para que ambas partes optaran por cerrar el ciclo de manera anticipada.

El contraste con su primera etapa en el club es evidente. Durante su primer paso por Chivas, Pulido fue una pieza clave en el ataque e incluso se consagró campeón de goleo en el Apertura 2019 con 12 anotaciones. Además, entre su llegada en el Apertura 2016 y su salida, acumuló 43 goles y siete asistencias en 138 partidos, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del equipo en ese periodo.

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