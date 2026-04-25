Posibles alineaciones del Llaneros vs Alianza por Liga BetPlay 2026-I
En Claro Sports se pueden informar de todos los datos previos al juego entre Llaneros y Alianza FC por la Liga BetPlay Dimayor.
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La fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I va culminando. Llaneros hace las veces de local en el Estadio Belo Horizonte – Rey Pelé a Alianza FC. Los locales deben ganar sí o sí para mantenerse vivos en la lucha por la clasificación a las finales.
Posible alineación del Llaneros para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I
Así formaría Llaneros: Miguel Ortega; Francisco Meza, Howell Mena, Alejandro Moralez, Kevin Rincón, Marlon Sierra; Neider Ospina, Kevin Caicedo, Jhon Vásquez; Luis Miranda y Carlos Barreiro. D.T.: José Luis García.
Posible alineación del Alianza para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I
Así formaría Alianza: Johan Wallenes; Yilson Rosales, Kevin Moreno, Pedro Franco, Juan Viveros, Charlie Villegas, Jesús Muñoz, Carlos Esparragoza, Wiston Fernández, Yeiner Londoño y Misael Martínez. D.T.: Camilo Ayala.
¿Cómo y dónde ver Llaneros vs Alianza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-1?
Este partido se podrá ver a través del canal por suscripción Win Sports +. La otra alternativa es a través de la plataforma online oficial del canal Win Play.
Últimos partidos de Llaneros
- 19.03.2026 | Junior 2-0 Llaneros.
- 12.04.2026 | Deportivo Cali 1-1 Llaneros.
- 01.04.2026 | Santa Fe 0-1 Llaneros.
- 30.03.2026 | Llaneros 1-1 Once Caldas.
Últimos partidos de Alianza
- 19.04.2026 | DIM 1-0 Alianza.
- 12.04.2026 | Internacional de Bogotá 2-1 Alianza.
- 06.04.2026 | Deportivo Pereira 2-3 Alianza.
- 01.04.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pasto.
¿Quiénes serán los árbitros del juego?
- Árbitro central: José Bautista (Tolima).
- Asistente 1: Roberto Padilla (Atlántico).
- Asistente 2: Diego Moscoso (Bogotá).
- Cuarto árbitro: Jorge Jiménez (Meta).
- VAR: Esnaider Pontón (Bogotá).
- AVAR: Daniel Álzate (Caldas).