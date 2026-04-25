Posibles alineaciones del Llaneros vs Alianza por Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports se pueden informar de todos los datos previos al juego entre Llaneros y Alianza FC por la Liga BetPlay Dimayor.

Llaneros vs Alianza, previa | Claro Sports

La fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I va culminando. Llaneros hace las veces de local en el Estadio Belo Horizonte – Rey Pelé a Alianza FC. Los locales deben ganar sí o sí para mantenerse vivos en la lucha por la clasificación a las finales.

Posible alineación del Llaneros para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Llaneros: Miguel Ortega; Francisco Meza, Howell Mena, Alejandro Moralez, Kevin Rincón, Marlon Sierra; Neider Ospina, Kevin Caicedo, Jhon Vásquez; Luis Miranda y Carlos Barreiro. D.T.: José Luis García.

Posible alineación del Alianza para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Alianza: Johan Wallenes; Yilson Rosales, Kevin Moreno, Pedro Franco, Juan Viveros, Charlie Villegas, Jesús Muñoz, Carlos Esparragoza, Wiston Fernández, Yeiner Londoño y Misael Martínez. D.T.: Camilo Ayala.

¿Cómo y dónde ver Llaneros vs Alianza por la Liga BetPlay Dimayor 2026-1?

Este partido se podrá ver a través del canal por suscripción Win Sports +. La otra alternativa es a través de la plataforma online oficial del canal Win Play.

Últimos partidos de Llaneros

19.03.2026 | Junior 2-0 Llaneros.

12.04.2026 | Deportivo Cali 1-1 Llaneros.

01.04.2026 | Santa Fe 0-1 Llaneros.

30.03.2026 | Llaneros 1-1 Once Caldas.

Últimos partidos de Alianza

19.04.2026 | DIM 1-0 Alianza.

12.04.2026 | Internacional de Bogotá 2-1 Alianza.

06.04.2026 | Deportivo Pereira 2-3 Alianza.

01.04.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pasto.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: José Bautista (Tolima).

Asistente 1: Roberto Padilla (Atlántico).

Roberto Padilla (Atlántico). Asistente 2: Diego Moscoso (Bogotá).

Diego Moscoso (Bogotá). Cuarto árbitro: Jorge Jiménez (Meta).

Jorge Jiménez (Meta). VAR: Esnaider Pontón (Bogotá).

Esnaider Pontón (Bogotá). AVAR: Daniel Álzate (Caldas).

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