Santos vs Monterrey en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 17

Ambos equipos buscan despedirse del torneo con un triunfo. Sigue las acciones, resultado y goles al momento

Santos vs Monterrey, en vivo el partido de la jornada 17 | Claro Sports

Clausura 2026: horario del partido Santos vs Monterrey, hoy 26 de abril de 2026

El partido entre Santos Laguna y Rayados de Monterrey se disputará hoy domingo 26 de abril en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se llevarán a cabo en el TSM Corona, casa del conjunto verdiblanco.

Liga MX: alineaciones del Santos vs Monterrey para la jornada 17, al momento

El partido entre Santos y Monterrey ya tiene alineaciones confirmadas:

Santos.- Héctor Holguín, Bruno Amione, Emmanuel Echeverría, Kevin Picón, Kevin Balanta, Aldo López, Javier Güemez, Salvador Mariscal, Ezequiel Bullaude, Francisco Villalba y Lucas Di Yorio.

Héctor Holguín, Bruno Amione, Emmanuel Echeverría, Kevin Picón, Kevin Balanta, Aldo López, Javier Güemez, Salvador Mariscal, Ezequiel Bullaude, Francisco Villalba y Lucas Di Yorio. Monterrey.- Santiago Mele, Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Fidel Ambríz, Luca Orellano, Jesús ‘Tecatito’ Corona, Lucas Ocampos, Iker Fimbres y Joaquín Moxica.

¿Dónde ver en vivo el Santos vs Monterrey? Canales de TV y transmisión streaming

El Santos vs Monterrey de la jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX se podrá ver en vivo y en directo por TV a través de la señal de Canal 5, TUDN y ViX. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.

Antecedentes del Santos vs Monterrey y últimos resultados en la Liga MX

Los Rayados de Monterrey tienen seis victorias consecutivas sobre Santos Laguna en la Liga MX, en cinco de ellas dejando en cero su portería. El último triunfo lagunero sobre los regiomontanos se dio en abril de 2023, por 1-2 en la fecha 15 del Clausura.

Monterrey 1-0 Santos | Jornada 11 | Apertura 2025

Monterrey 4-2 Santos | Jornada 10 | Clausura 2025

Santos 0-2 Monterrey | Jornada 7 | Apertura 2024

Santos 0-2 Monterrey | Jornada 2 | Clausura 2024

Monterrey 3-0 Santos | Jornada 10 | Apertura 2023

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

Los Rayados de Monterrey son ligeros favoritos sobre Santos, al menos en las apuestas. En Caliente MX los momios favorecen a los visitantes con +124, por un +182 del triunfo local. El empate es el resultado que mejor paga con +285.

La jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega a su fin este domingo 26 de abril con doblete cartelera. En el primer juego, Santos recibe a Monterrey en el TSM Corona, en un encuentro en el que solo se juega el orgullo. Con ambos equipos eliminados, el objetivo será terminar con un triunfo el campeonato. Los locales llegan como último de la tabla general con nueve puntos, producto de dos triunfos, tres empates y 11 derrotas; los visitantes arriban como lugar 13 de la clasificación con 18 unidades, con cinco victorias, tres igualdades y ocho descalabros.

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