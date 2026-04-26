Llaneros vs Alianza, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

El cuadro de la ‘Media Colombia’, en casa, buscará vencer a los de Valledupar y cerrar con decoro su campaña como anfitrión.

Llaneros vs Alianza, en vivo | Claro Sports

Partido por cumplir. Así se configura este Llaneros vs Alianza, el segundo sorbo de la jornada dominical de la Liga BetPlay. Prácticamente eliminados, los dirigidos por José Luis García esperan cerrar con decoro lo que queda del semestre. Del otro lado, el equipo de Valledupar planea seguir sumando puntos para la tabla del promedio.

Horario del partido Llaneros vs Alianza hoy 26 de abril

Este cotejo, válido por la penúltima fecha del campeonato en el Bello Horizonte Rey Pelé, tendrá su pitazo inicial este domingo a partir de las 6:10 p.m. (hora COL) con el arbitraje de José Bautista.

Alineaciones del Llaneros vs Alianza para la fecha 18, al momento

Así forma Llaneros: Juan Camilo Loaiza; Francisco Meza, Howell Mena, Alejandro Moralez, Jimmy Medranda; Kevin Rincón, Brian Benítez; Néider Ospina, Kevin Caicedo, Jhon Vásquez y Luis Marimón. DT: José Luis García.

Así forma Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Pedro Franco, Juan Viveros, Jhildrey Lasso; Jesús Muñoz, Carlos Esparragoza; Wiston Fernández, Felipe Pardo, Yeiner Londoño y Carlos Lucumí. DT: Camilo Ayala.

¿Quién transmite en vivo el Llaneros vs Alianza y dónde mirar en TV y streaming?

Las señales de Win Sports y Win+ Fútbol llevarán las emociones de la cita futbolera, así como Win Play vía streaming.

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