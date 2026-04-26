¿Se va del Atlético San Luis? Joao Pedro habla de su futuro tras el bicampeonato de goleo

Joao Pedro anotó gol en la derrota del Atlético de San Luis ante Juárez por 2-1, suficiente para consolidarse como campeón de goleo del Clausura 2026

Joao Pedro planea quedarse en San Luis | Imago7

Luego de consagrarse como bicampeón de goleo en la Liga MX, el delantero Joao Pedro dejó claro que, pese a los rumores y el interés que podría despertar su rendimiento, su futuro inmediato se mantiene ligado al Atlético de San Luis.

“Mi futuro es el Atlético, tengo un contrato. Mi futuro, ahora voy a mi casa a descansar”, señaló tras salir de la Ciudad Deportiva La Presa, luego de que el equipo rompiera filas este domingo.

El atacante italo-brasileño destacó que, aunque el logro individual representa una satisfacción personal, también existe un sentimiento agridulce por no haber alcanzado los objetivos colectivos del equipo en el torneo.

“La verdad que feliz porque obviamente es algo diferente. Una lástima que los goles no se transformaron en puntos para conseguir la calificación. Pero ciertamente también algo bueno para el equipo tener a alguien que hace individualmente algo diferente. Entonces sí, algo que me trae un poquito de felicidad”, expresó.

En su primer año futbolístico con el conjunto potosino, Joao Pedro consideró que aún tiene mucho que aportar dentro del terreno de juego, rechazando las versiones que lo colocan en una etapa final de su carrera.

“Siento que todavía no estoy así tan viejo, como decían. Todavía tengo piernas para correr y hacer la diferencia. Obviamente me va a llegar más responsabilidad, pero creo que es un privilegio”.

Finalmente, el delantero también envió un mensaje de agradecimiento a la afición, reconociendo el respaldo constante que ha recibido y que, aseguró, ha sido clave en este momento de su trayectoria profesional.

“Agradecido, agradecido de verdad porque el último partido, principalmente contra Santos, se sentía que la afición estaba dentro de la cancha conmigo, con nosotros obviamente, pero particularmente conmigo, esperaban un gol. He sufrido en el 95, entonces agradecido a todos ellos porque de verdad me están haciendo pasar un periodo, un momento de mi carrera que probablemente no esperaba”, puntualizó.

Te puede interesar: