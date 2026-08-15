San Pedro vs Aurora en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

San Pedro Aurora, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

San Pedro y Aurora se enfrentan por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido entre dos equipos que llegan con buenas sensaciones después de ganar en su última presentación. El conjunto sampedrano se ha convertido en una de las sorpresas de este comienzo de campeonato y buscará hacerse fuerte nuevamente como local, mientras los Aurinegros intentarán confirmar la reacción mostrada ante Comunicaciones y acercarse a los puestos de playoffs. Conoce a qué hora juegan San Pedro vs Aurora, dónde ver el partido en vivo y todos los detalles de la transmisión.

San Pedro suma seis puntos y se ubica en el cuarto puesto, producto de dos victorias y una derrota. El equipo dirigido por Edwin Vásquez, recién ascendido a la máxima categoría, está protagonizando un muy buen comienzo de temporada. Debutó con una victoria 1-0 como local frente a Xelajú MC, posteriormente cayó por el mismo marcador en su visita a Comunicaciones y reaccionó con un contundente triunfo 3-0 sobre Suchitepéquez en la tercera jornada. Ahora buscará sumar nuevamente de a tres para mantenerse entre los principales protagonistas del Apertura 2026.

Por su parte, Aurora tiene tres puntos y ocupa la novena posición, con una victoria y dos derrotas. El equipo de Saúl Phillip tuvo un comienzo complicado al perder 1-0 como local frente a Guastatoya y caer 3-1 en su visita a Xelajú MC, pero logró cambiar las sensaciones en la última jornada. Los Aurinegros consiguieron su primera victoria con un importante 3-1 sobre Comunicaciones, resultado que les permite llegar con confianza al encuentro ante San Pedro y con la oportunidad de encadenar triunfos para empezar a escalar posiciones.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo San Pedro vs Aurora de la jornada 4 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre San Pedro y Aurora será el domingo 16 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Municipal Sanpedrano y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan San Pedro vs Aurora hoy

San Pedro no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Aurora no tendrá disponible a Roger Hernández, expulsado en el partido ante Comunicaciones. Se estima que Edwin Vásquez y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

San Pedro: Vander Cruz; David Álvarez, Aarón Navarro, Steveth Chacón, Romario Gómez; Germán Águila, Edgar Macal, Emerson García; Sebastián Colón, Yasnier Matos y Alexis Barrientos. DT: Edwin Vásquez.

Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, Daniel Baján, Carlos Flores, Klisman García; José Grajeda, Jimmy Álvarez, Alex Díaz; Víctor Urias, Hugo Del Cid y Andrés Echeverría. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes y últimos resultados del San Pedro vs Aurora en Liga de Guatemala

San Pedro y Aurora todavía no se han enfrentado en el torneo nacional.

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