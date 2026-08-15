La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién sale este domingo 16 de agosto y dónde ver la Eliminación?

Seis nominados buscan evitar la eliminación este domingo 16 de agosto, cuando el público definirá quién abandona el reality.

¿Quien será el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos México? | @LaCasaFamososMx

La tercera semana de La Casa de los Famosos México 2026 definirá al próximo habitante que deberá abandonar la competencia este domingo 16 de agosto. Seis participantes permanecen en riesgo tras la Gala de Salvación y será el público quien determine quién se convierte en el segundo eliminado definitivo de la temporada, acompañando a Ximena Herrera.

Este viernes, Moisés Peñaloza ganó el duelo de salvación, y aseguró su permanencia en el programa por una semana más. De cara a la Gala de Eliminación, la placa de nominados quedó conformada por Memo Schutz, Yanet García, Luis Chaparro, Arantza Ruiz, Flor Vigna y Masad Altamimi.

Horario y dónde ver en vivo la Gala de Eliminación de La Casa de los Famoso este 16 de agosto

La Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 se llevará a acabo este domingo 16 de agosto a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible en televisión abierta por Las Estrellas, al igual que en la plataforma de Vix.

El proceso de votación aún no está definido, y se abrirá una nueva ventana para salvar a tu famoso favorito en la pre gala de este domingo. Una vez terminado el proceso, Galilea Montijo presentará al famoso que debe abandonar la casa en la tercera semana.

¿Quiénes son los nominados que están en riesgo para abandonar la casa más famosa?

La nominación del miércoles 12 de agosto dejó originalmente a siete participantes en riesgo: Flor Vigna, Moisés Peñaloza, Yanet García, Masad Altamimi, Luis Chaparro, Arantza Ruiz y Memo Schutz.

Sin embargo, la victoria de Moisés Peñaloza en la salvación redujo la placa a seis habitantes. Uno de ellos se despedirá de la competencia al finalizar la gala de este domingo.

¿Quién sera el tercer eliminado de LCDLF 2026? Filtraciones arrojan un nombre

Por el momento no existe un resultado oficial que permita asegurar quién será eliminado de La Casa de los Famosos México. Las votaciones siguen abiertas y será hasta la gala cuando la se revele la decisión definitiva del público.

No obstante, diversas filtraciones han colocado a Arantza Ruiz como la principal candidata para abandonar la competencia. Luis Chaparro y Yanet García también aparecen entre los participantes que podrían estar en mayor peligro, según los sondeos entre los seguidores del programa a través de redes sociales.

¿Quiénes son los participantes de La Casa de los Famosos 2026 que siguen con vida?

Hasta el momento, Ximena Herrera es la única participante que se ha despedido definitivamente de La Casa de los Famosos México 2026. El martes 11 de agosto, la actriz se enfrentó a Mariana Ochoa por un lugar de regreso desde El Exilio, pero fue Ochoa quien recibió la oportunidad de reincorporarse al reality. De esta manera, la lista oficial de eliminados permanece con un solo nombre.

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

Gema Garoa

Luis Chaparro

Mariana Ochoa

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