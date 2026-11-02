Jackson Martínez vuelve al gol con Independiente Medellín: ¿Cuándo fue la última vez que anotó antes de su regreso?

Repasamos la última anotación del experimentado delantero antes de su retorno al DIM para el torneo finalización de este 2026.

Jackson Martínez, delantero del Medellín | Vizzor Image | Gemini

El héroe de Independiente Medellín en la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-II contra Alianza fue Jackson Martínez, pues fue el encargado de anotar el gol del triunfo por 2-1 a favor del DIM, que se aferra a la pelea por meterse a cuadrangulares. La experiencia del delantero le da vida de nuevo al cuadro paisa tras una seguidilla de resultados para el olvido.

El ‘poderoso’ llevaba cuatro juegos al hilo sin conocer la victoria, contando la eliminación de Copa BetPlay ante Atlético Nacional. Ese panorama lo tenía en zona roja, ya que el no sumar de a tres hubiese comprometido seriamente sus chances de avanzar de ronda. Daniel Cataño puso la igualdad luego de que los de Valledupar tomaran la ventaja gracias a un autogol de Anderson Murillo.

Con uno menos por la expulsión de Diego Moreno, parecía que el Medellín iba a tropezar de nuevo y en el Atanasio, algo que hubiese sido un duro golpe. En su primer partido tras su regreso a la actividad deportiva después de seis años, Martínez anotó y puso a festejar a todos los asistentes al estadio con ese tanto.

Ahora bien, no solo es una hazaña únicamente por devolverle la esperanza al Medellín, sino que pasaron muchos años para que volviese a festejar con esa camiseta. Debemos retroceder mucho tiempo para referenciar la última vez que el atacante festejó con la institución antioqueña, periodo en el cual aportó para un título.

Gol y título para Jackson Martínez y el Medellín

Antes que nada, se debe mencionar que el atacante surgió en la cantera del ‘poderoso’ y que del club dio el paso al exterior al Jaguares FC de México. De ahí en adelante sumó trayectoria en equipos como Porto, Atlético de Madrid, GZ Evergrande y Portimonense. Aunque no se retiró de manera oficial, estuvo inactivo tras regresar al DIM.

Previo a ese paso al elenco mexicano, Martínez se coronó campeón y fue clave para el quinto título liguero de la institución. Inclusive en esa edición del 2009-II quedó como el máximo artillero del torneo con 18 goles. En esa ocasión el rival en cancha fue el Atlético Huila, combinado que actualmente ya no existe en el fútbol colombiano bajo ese nombre porque ahora es Independiente Valle del Cauca.

Jackson en aquella época tuvo un gran desempeño en general y por supuesto en esa final, puesto que en ambos partidos convirtió. En la ida, en condición de visitante, el delantero hizo el único gol del compromiso y además dio la ventaja en la llave. Todo quedaba para la definición en el Atanasio, que realmente fue una vuelta bastante disputada.

El encuentro finalizó 2-2 y por el global (3-2) el Medellín se coronó campeón. Ervin Maturana abrió el marcado y luego Jackson igualó todo. Luis Mosquera amplió la ventaja para el conjunto paisa, pero Lewis Ochoa puso todo en tablas de nuevo. Al final el conjunto paisa alzó el título el 20 de diciembre de 2009, la última vez que Martínez convirtió con esa camiseta.

Ahora el reto del ‘Cha Cha Cha’ y del Medellín es terminar de asegurar el puesto para la fiesta de fin de año. Al equipo antioqueño le quedan dos partidos en condición de visitante para cerrar el todos contra todos, siendo el primero contra Fortaleza en Bogotá y el otro con Águilas Doradas en el Centenario. Ganar ambos es la cuenta que se debe hacer para no depender de ningún otro resultado.

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