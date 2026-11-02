Gandolfi, sin preocuparse tras la derrota ante Cruz Azul: “El objetivo de Liguilla depende de nosotros”

El timonel se dice tranquilo ya que sintió que por momentos controlaron el partido ante el rival en su casa

El timonel asegura que su equipo tuvo el control por momentos | Imago7

Javier Gandolfi reconoció que León perdió un partido que, desde su lectura, había logrado controlar durante buena parte de su desarrollo ante Cruz Azul. El técnico explicó que el plan diseñado para enfrentar a La Máquina estaba funcionando hasta que llegó el penal que modificó el encuentro y obligó a los Esmeraldas a cambiar su estructura.

“El partido estaba totalmente controlado hasta el penal. La planificación que teníamos estaba saliendo a la perfección, pero a partir de ahí, obviamente que el partido cambia. Y creo que cuando Cruz Azul tuvo dos situaciones, porque obviamente que es un equipo que tiene desequilibrios muy marcados. Después el segundo gol también viene por un rebote”, explicó el entrenador.

Gandolfi también hizo su lectura de los primeros 45 minutos y consideró que León había conseguido limitar las opciones de Cruz Azul. El estratega explicó que su equipo tuvo aproximaciones y que la intención era llevar el partido hacia una etapa en la que pudieran aparecer espacios para atacar. “Primer tiempo lo sentí controlado todo el tiempo. Creo que hay un remate de fuera del área, de larga distancia. Creo que después el Gato (Oscar García) no tuvo ninguna situación. Nosotros tuvimos creo que dos situaciones, una con un cierre muy, pero muy bueno con Ismael Díaz, que se va mano a mano, y después creo que tuvimos una situación también en transición”, señaló.

El penal modificó la estrategia que León había planteado para el encuentro. Gandolfi explicó que, después de verse abajo en el marcador, tuvo que modificar el sistema para buscar el empate y posteriormente la remontada, aunque el descuento llegó cuando quedaba poco tiempo para intentar una nueva reacción.

“La postura era llegar a un partido largo porque entendíamos de que a medida que pase el tiempo íbamos a encontrar por ahí los espacios, pero todo cambia a partir del penal. El penal nos cambia, es por eso que cambia el sistema también, en ese buscar obviamente dar vuelta al resultado. Pero bueno, hoy lastimosamente el descuento llegó tarde y nos quedamos sin tiempo”, expresó.

El técnico también fue cuestionado por el rendimiento de Daniel Arcilla y explicó que el futbolista ha tenido distintas funciones dentro de su esquema. Gandolfi señaló que lo ha utilizado como centro delantero, extremo e interior, y reconoció que su producción ofensiva no atraviesa el mismo momento que en otros partidos.

“La realidad es que lo hablamos internamente con el cuerpo técnico y lo fuimos utilizando en distintas posiciones: centro delantero, de extremo, de interior por izquierda, interior por derecha. Y también hay que entender ese punto. Pero sí comparto que por ahí en un pasado no tan lejano nos estaba ayudando mucho más también desde la anotación del gol y en la toma de decisiones. Hoy seguramente, al no estar en ese nivel, se note y se nota mucho”, explicó.

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A pesar de la derrota, Gandolfi aseguró que el resultado no modifica el objetivo que mantiene León en la fase regular. El entrenador considera que el equipo todavía depende de sus propios resultados para avanzar y pidió mantener el trabajo de cara al siguiente compromiso, en el que los Esmeraldas deberán buscar los tres puntos como locales.

“Lo mismo que venimos trabajando. La realidad es que un resultado no va a cambiar en absoluto. Hoy seguimos dependiendo de nosotros. Estamos séptimos y con el partido que falta tampoco te mueves, puedes subir uno, depende de nosotros. La realidad es que vamos a seguir confiando y con la fe y con el trabajo. Por ahí hay situaciones que lo quieren hacer ver como que hay que cambiar y la realidad es que hoy el objetivo depende de nosotros y el trabajo y la entrega y la dedicación de los chicos nos llevaron hoy a tener esa posibilidad”, afirmó.

Gandolfi cerró su intervención con una exigencia concreta para León en la recta final del torneo: ganar en casa. “Desde este lado, tranquilidad, tranquilidad. Y sí, tenemos que ganar en casa. La realidad”, concluyó el técnico, quien ahora deberá preparar al equipo para el siguiente partido (a enfrentar a Chivas) con la clasificación todavía bajo control de los propios Esmeraldas.