Renato Paiva se sincera tras triunfo de Santos: “La primera parte fue horrible”

El técnico portugués reconoció que su equipo estuvo lejos de su mejor versión, aunque celebró los tres puntos ante Necaxa

Santos gana, pero Renato Paiva lanza dura autocrítica. Imago 7

Santos Laguna consiguió una victoria ante Necaxa, pero Renato Paiva no terminó satisfecho con el funcionamiento de su equipo. El técnico portugués reconoció que los Guerreros tuvieron un primer tiempo muy por debajo de lo esperado y aseguró que el resultado no reflejó la manera en que busca que juegue su equipo.

La crítica de Paiva fue directa desde el análisis de los primeros 45 minutos. “La primera parte fue horrible, horrible de nuestra parte. Es que no tuvimos nada, ni táctico, ni técnico, ni de esfuerzo. No existimos”, señaló en conferencia de prensa. El entrenador consideró que Necaxa tuvo el control del encuentro y generó oportunidades que pudieron cambiar el resultado.

Paiva también reconoció el papel de Carlos Acevedo, quien respondió cuando el equipo lo necesitó. El técnico consideró que Santos tuvo en esta ocasión la cuota de fortuna que en otros partidos no apareció, incluso cuando el funcionamiento había sido mejor. “Necaxa jugó como quiso. Tuvo oportunidades para hacer gol. Acevedo ha hecho su trabajo muy bien, como nosotros en muchos partidos, los porteros de otros equipos han hecho su trabajo también muy bien y hoy tuvimos la felicidad que no tuvimos en otros partidos”, explicó.

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Renato Paiva valora el apoyo de la afición de Santos

El entrenador también habló de la reacción de los seguidores después de un primer tiempo que provocó reclamos desde las tribunas. Paiva consideró que la afición tenía motivos para manifestarse ante el desempeño del equipo. “No jugamos nada y tienen todo el derecho de manifestarse, todo, porque no jugamos nada y era merecida esa reacción del público”, reconoció.

Sin embargo, el técnico destacó que los aficionados cambiaron su actitud durante la segunda parte y permanecieron apoyando al equipo. “Después viene para el segundo tiempo y el público otra vez 45 minutos, 49 minutos estando ahí apoyando, apoyando, cantando, cantando, cantando”, explicó. Para Paiva, ese respaldo resulta especialmente importante cuando los futbolistas atraviesan sus momentos más complicados.

El portugués también encontró un aspecto positivo en la evolución de Santos: los rivales han comenzado a modificar sus planteamientos para enfrentarlo. “La gran victoria es que los equipos empiezan a quedarse atrás y respetar mucho a Santos”, afirmó. Como ejemplo, mencionó que uno de sus rivales utilizó una línea de cinco, una modificación que, según su análisis, no había realizado en sus últimos partidos. Paiva, sin embargo, dejó claro que busca que su equipo no sea previsible.

La victoria ante Necaxa dejó así una valoración dividida para el entrenador: los tres puntos fueron importantes, pero las formas no lo dejaron satisfecho. Paiva explicó que su manera de analizar el futbol no depende únicamente del marcador y recordó que, incluso en derrotas anteriores, había identificado aspectos del juego que le permitían pensar que Santos estaba creciendo. “Yo soy muy de formas”, afirmó.

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Paiva reconoce el triunfo, pero exige una mejor versión de Santos

El técnico reconoció que existen partidos en los que jugar mal y ganar también forma parte del futbol. Sin embargo, consideró que no puede convertirse en una fórmula recurrente. “Estos partidos son los partidos que cuando juegas mal tienes que ganarlos. Es verdad. Primero los puntos, lo más importante, pero a mí las formas me dicen que no tienes muchas más oportunidades que jugando de esta forma ganes”, explicó.

A pesar de su molestia con el funcionamiento, Paiva dejó claro que estaba satisfecho por conseguir la victoria y entregarle una nueva alegría a la afición. “Estoy muy feliz por ganar y muy feliz por dar una victoria más a la afición. Pero repito, mi oficio, mi trabajo es analizar las formas, cómo ganamos, cómo perdemos, por qué ganamos, por qué perdemos”, sostuvo.

Así, el triunfo de Santos Laguna ante Necaxa dejó tres puntos en la cuenta del equipo, pero también una advertencia de Renato Paiva: el resultado no puede ocultar las deficiencias mostradas durante el partido. Para el entrenador, el siguiente paso será conseguir que las victorias estén acompañadas por el funcionamiento, el dinamismo y la claridad que espera de sus futbolistas.