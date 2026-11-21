Se espera que el Coloso de Santa Úrsula este repleto el próximo domingo para el duelo entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers

México ha dejado huella en la NFL gracias a su afición | Claro Sports

La pasión de México por la NFL no conoce fronteras y existe un récord que demuestra la fidelidad de los aficionados al fútbol americano. El Estadio Azteca conserva la mayor asistencia registrada en la historia de un partido de la NFL, gracias a los 112 mil 376 espectadores que presenciaron el enfrentamiento entre Dallas Cowboys y Houston Oilers el 15 de agosto de 1994, una marca que permanece vigente más de tres décadas después. Es por ello que se espera una gran entrada para el duelo del domingo entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers.

Ni los grandes estadios de Estados Unidos ni los escenarios internacionales que han recibido partidos de la liga han conseguido superar la cifra establecida en la Ciudad de México. Aquel encuentro de pretemporada, correspondiente al American Bowl, convirtió al Coloso de Santa Úrsula en el escenario de una de las mayores concentraciones de aficionados en la historia del fútbol americano profesional.

La relación entre México y la NFL no se limita a un solo partido. Tres de las seis mayores asistencias incluidas en los registros históricos corresponden a encuentros celebrados en el Estadio Azteca, con cifras superiores a los 100 mil espectadores. Una muestra del respaldo de los aficionados mexicanos, quienes han respondido a las visitas de la liga estadounidense incluso en encuentros que no forman parte de la temporada regular.

México cuenta con las mejores asistencias en los partidos de la NFL

El 15 de agosto de 1994 quedó marcado en la historia del deporte mexicano. Dallas Cowboys y Houston Oilers se enfrentaron en el Estadio Azteca ante 112 mil 376 aficionados, quienes soportaron una intensa lluvia que transformó el terreno de juego en una superficie con charcos y lodo. Las condiciones complicaron el desarrollo del encuentro, pero no impidieron que las tribunas registraran una asistencia histórica.

La lluvia fue protagonista de un enfrentamiento con pocas oportunidades de anotación. Houston Oilers consiguió una victoria de 6-0 sobre Dallas Cowboys, resultado que pasó a segundo plano ante el récord establecido en las gradas. Aunque el espectáculo deportivo estuvo condicionado por el estado de la cancha, la afición mexicana convirtió aquel American Bowl en una referencia histórica para la NFL.

Cuatro años después, el 17 de agosto de 1998, Dallas Cowboys regresó al Estadio Azteca para enfrentar a New England Patriots, en otra edición del American Bowl. El equipo de Texas volvió a contar con el respaldo de miles de seguidores mexicanos, pero tampoco consiguió la victoria. Los Pats se impusieron 21-3 ante una asistencia de 106 mil 424 espectadores, cifra que representa la segunda mayor entrada de los registros mencionados.

La tercera ocasión en que México superó los 100 mil espectadores ocurrió el 4 de agosto de 1997. Miami Dolphins derrotó 38-19 a Denver Broncos ante 104 mil 629 aficionados, en un encuentro de pretemporada disputado en el mismo inmueble, que en aquella época llevaba el nombre de Estadio Guillermo Cañedo. La victoria del conjunto de Florida quedó acompañada por otra entrada histórica en la capital mexicana, pese a ser un duelo de pretemporada.

Estos tres partidos sirvieron como antecedente para llamar la atención de la liga, quienes años después organizaron el primer encuentro de temporada regular en la capital mexicana, mismo que se dio en 2005, con el duelo entre Arizona Cardinal y San Francisco 49ers.

Las cifras de aquellos encuentros adquirieron mayor relevancia al compararlas con las asistencias de partidos oficiales en Estados Unidos. El 20 de septiembre de 2009, Dallas Cowboys recibió a New York Giants en el Cowboys Stadium de Arlington, Texas, ante 105 mil 121 espectadores. A pesar de tratarse de un encuentro de temporada regular, la asistencia quedó por debajo de las registradas en México durante 1994 y 1998.

Otro de los antecedentes corresponde al Super Bowl XIV, disputado el 20 de enero de 1980 entre Pittsburgh Steelers y Los Angeles Rams. El Rose Bowl de Pasadena, California, recibió a 103 mil 985 aficionados, quienes presenciaron la victoria de Pittsburgh por 31-19. Incluso uno de los partidos más importantes en la historia de la liga quedó lejos del récord que establecería el Estadio Azteca 14 años después.

La comparación deja un dato que distingue al público mexicano: los tres partidos del American Bowl celebrados en la capital del país entre 1994 y 1998 superaron los 104 mil asistentes. Aunque se trataba de encuentros de preparación, las entradas quedaron entre las más importantes de la NFL y demostraron que México podía convocar multitudes sin necesidad de disputar un partido de temporada regular.

Melbourne ingresó a la lista de las mejores asistencias en la NFL en este 2026

La expansión internacional de la NFL sumó otro capítulo el 10 de septiembre de 2026, cuando Los Angeles Rams y San Francisco 49ers se enfrentaron en el Melbourne Cricket Ground, en Australia. El escenario, reconocido por su capacidad para albergar acontecimientos deportivos de gran convocatoria, recibió un partido que marcó una nueva referencia de asistencia para la liga fuera de Estados Unidos.

El enfrentamiento entre Rams y 49ers reunió a 100 mil 21 espectadores, cifra que permitió a Melbourne incorporarse a la lista de las mayores asistencias registradas en encuentros de la NFL. Sin embargo, la convocatoria australiana quedó por debajo de los tres partidos históricos celebrados en la Ciudad de México durante la década de los noventa.

Fecha Partido Asistencia Estadio 15 de agosto de 1994 Dallas Cowboys vs Houston Oilers 112,376 Estadio Azteca, Ciudad de México 17 de agosto de 1998 Dallas Cowboys vs New England Patriots 106,424 Estadio Azteca, Ciudad de México 20 de septiembre de 2009 New York Giants vs Dallas Cowboys 105,121 Cowboys Stadium, Arlington, Texas 4 de agosto de 1997 Denver Broncos vs Miami Dolphins 104,629 Estadio Guillermo Cañedo, Ciudad de México 20 de enero de 1980 Pittsburgh Steelers vs Los Angeles Rams (Super Bowl XIV) 103,985 Rose Bowl, Pasadena, California 10 de septiembre de 2026 Los Angeles Rams vs San Francisco 49ers 100,021 Melbourne Cricket Ground, Australia

La diferencia entre los registros confirma la magnitud de lo ocurrido en el Estadio Azteca. La entrada del Cowboys vs Oilers de 1994 superó por 12 mil 355 espectadores a la registrada en Melbourne en 2026, una distancia considerable entre dos encuentros celebrados fuera del territorio estadounidense y separados por más de tres décadas.

México conserva así el récord absoluto de asistencia a un partido de la NFL, con 112 mil 376 aficionados en el Estadio Azteca. La marca es de un juego de pretemporada y permanece como uno de los mayores testimonios de la relación entre el público mexicano y el fútbol americano. Mientras la liga extiende su presencia internacional, el Coloso de Santa Úrsula mantiene una cifra que ningún otro estadio ha conseguido superar y en el que se espera se escriba un nuevo capítulo este domingo con el Vikings vs 49ers.