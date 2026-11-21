Nueva Inglaterra pasó de disputar el Super Bowl LX a enfrentar dudas por la lesión de su quarterback, refuerzos que no funcionan y un panorama incierto

Temporadas contrastamtes para el equipo de Nueva Inglaterra | Claro Sports

Los New England Patriots pasaron de conquistar la Conferencia Americana en 2025 a poner en riesgo los playoffs de 2026. El equipo de Mike Vrabel cerró el curso anterior con marca de 14-3 y llegó al Super Bowl LX, disputado el 8 de febrero de 2026, donde perdió 29-13 frente a los Seattle Seahawks. Drake Maye terminó aquella fase regular con 4,394 yardas por pase y 31 touchdowns. Nueve meses después, el panorama cambió: New England tiene cinco victorias y cinco derrotas tras diez partidos, sin la estabilidad que lo llevó al juego por el título de la NFL.

La derrota 35-10 ante los Detroit Lions, el domingo 15 de noviembre en Múnich, Alemania, agravó la crisis. Drake Maye sufrió una lesión en el tobillo derecho durante la primera serie ofensiva, después de una captura de Aidan Hutchinson. El mariscal abandonó el partido y Tommy DeVito asumió la ofensiva. La caída llegó después de recibir 45 puntos de Green Bay en la semana nueve, una secuencia que exhibió problemas en ambos lados del balón.

Sin Maye, New England acumuló apenas 151 yardas totales contra Detroit, su menor producción de la temporada. DeVito completó 12 de 24 pases para 81 yardas, un touchdown y una intercepción. El golpe resulta mayor porque el ataque dependía de los envíos profundos y la movilidad de Maye, mientras la defensiva ya atravesaba un retroceso. La campaña todavía no está perdida matemáticamente, pero una ausencia prolongada del quarterback modificaría las posibilidades reales de competir.

Drake Maye se fractura el peroné y A.J. Brown volverá a ser baja

Las pruebas médicas confirmaron que Drake Maye sufrió una fractura en el peroné derecho, lesión que no requerirá cirugía, pero que podría dejarlo fuera durante gran parte de lo que resta de la temporada regular. De acuerdo con fuentes consultadas por ESPN, el quarterback no presentó daños adicionales en los ligamentos, por lo que existe la posibilidad de que regrese hacia el cierre de la campaña si New England se mantiene en la pelea por los playoffs, aunque su retorno en 2026 no está garantizado.

Los Patriots también se preparan para perder nuevamente a A.J. Brown, quien estará varias semanas fuera debido a una lesión en el tendón de la corva. Será la tercera ocasión en que el receptor se ausente durante la temporada: en la jornada inaugural sufrió un esguince de tobillo que lo envió cuatro partidos a la lista de lesionados y posteriormente una molestia en la rodilla le impidió participar en las semanas 8 y 9.

Patriots 2025 vs. 2026: las diferencias hasta la semana 10

La comparación de los primeros diez juegos muestra dos realidades: en 2025, los Patriots tenían ocho triunfos y dos derrotas y acumulaban siete victorias consecutivas, incluida la de 28-23 sobre Tampa Bay en la semana 10. En 2026, llegaron a 5-5 después de dos tropiezos consecutivos, ante Green Bay y Detroit. El equipo que dominaba su división hace un año ahora se encuentra por detrás de Buffalo y fuera de los puestos de postemporada, aunque todavía tiene siete partidos por disputar.

El retroceso aparece tanto en el marcador como en la producción de Maye. En 2025, New England había anotado 265 puntos y permitido 192, para una diferencia de +73; en 2026 lleva 221 a favor y 242 en contra, con saldo de -21. Hasta la semana 10 del curso anterior, Maye sumaba 2,555 yardas, 19 touchdowns y cinco intercepciones; en la actual campaña registra 2,330 yardas, 18 touchdowns y 11 intercepciones, antes de conocer el alcance de su lesión.

Patriots 2025 vs Patriots 2026 | Claro Sports

La defensiva representa otra señal de alarma y su declive comenzó antes de la lesión. Según el análisis estadístico publicado por los propios Patriots, en los últimos cuatro encuentros permitió +0.40 puntos esperados añadidos por retroceso de pase rival, el penúltimo registro de la NFL, frente a +0.02 en sus primeros seis partidos. El equipo recibió 80 puntos en sus dos derrotas más recientes. Con una secundaria que concede jugadas largas y una presión irregular sobre el mariscal contrario, el regreso de Maye, por sí solo, tampoco resolvería todos los problemas.

¿Qué fichajes de Patriots han quedado a deber? A.J. Brown, Romeo Doubs y otros movimientos

La apuesta más costosa fue A.J. Brown, adquirido de Philadelphia en junio a cambio de una primera ronda del Draft de 2028 y una quinta de 2027. El receptor llegó para ser el objetivo principal de Maye, pero apenas suma 11 recepciones, 128 yardas y ningún touchdown en cuatro partidos. Una lesión de tobillo lo llevó a la reserva de lesionados al inicio del calendario y una lesión en los isquiotibiales volvió a sacarlo del duelo ante Detroit. Hasta ahora, su disponibilidad y producción no justifican el precio pagado, aunque la operación todavía puede evaluarse a largo plazo.

Romeo Doubs llegó desde Green Bay con un contrato reportado de cuatro años y 70 millones de dólares. Su caso exige matices: registró 14 recepciones, 261 yardas y tres touchdowns en seis encuentros, incluidos dos ante Buffalo, por lo que sí aportó anotaciones cuando estuvo sano. Sin embargo, una lesión de hombro lo envió a la reserva de lesionados el 19 de octubre y ha permanecido fuera desde entonces. La crítica no es su eficiencia por recepción, sino la falta de continuidad de un refuerzo contratado para fortalecer el juego aéreo durante toda la temporada.

Fichajes que quedaron a deber en los Patriots | Claro Sports

La línea ofensiva tampoco ha recibido la continuidad prevista. Alijah Vera-Tucker firmó por tres años y 42 millones de dólares, pero fue colocado en la reserva de lesionados el 22 de octubre; otro fichaje, el ala cerrada Julian Hill, pasó a esa lista el 1 de junio, antes de comenzar la temporada regular. El fullback Reggie Gilliam también terminó en la reserva de lesionados en octubre. Estos movimientos no pueden etiquetarse como errores deportivos únicamente por las lesiones, pero sí reflejan que una parte relevante de la inversión no ha estado disponible.

En la defensiva, Dre’Mont Jones llegó con un acuerdo de tres años y 39.5 millones de dólares y hasta la semana 10 contabiliza 1.5 capturas en ocho partidos. Ese rendimiento contrasta con la necesidad de generar presión sin recurrir constantemente a cargas adicionales. Al mismo tiempo, la salida de Stefon Diggs y el intercambio de Kayshon Boutte con Houston redujeron la profundidad del grupo de receptores antes de que Brown y Doubs sufrieran sus respectivas lesiones. La construcción del plantel quedó expuesta cuando las incorporaciones no pudieron sostener el peso ofensivo.

¿A los Patriots les conviene ‘tankear’ para el Draft 2027 o seguir buscando Playoffs?

Por ahora, rendirse sería prematuro desde el punto de vista matemático: los Patriots están 5-5, ocupan el segundo lugar del Este de la AFC detrás de Buffalo, que marcha 8-1, y aún conservan siete partidos. El calendario incluye visitas a Chargers, Chiefs y Jets, además de duelos ante Bills, Vikings, Broncos y Dolphins. Una clasificación por comodín sigue abierta, aunque New England está fuera de los siete puestos de playoffs tras la semana 10. Sin Maye, sostener la competencia requerirá mejorar el juego terrestre, la protección y la defensiva.

La alternativa más lógica es competir sin arriesgar el futuro de Maye y utilizar el cierre para evaluar a DeVito, a los jóvenes y al cuerpo técnico. Si las derrotas terminan por cerrar el camino a la postemporada, una mejor posición en el Draft 2027 sería una consecuencia útil, no una razón para perder deliberadamente. New England conserva su primera selección de 2027: la que entregó por Brown corresponde a 2028. La prioridad debería ser recuperar a su quarterback y corregir el armado del plantel, incluso si eso obliga a cambiar la expectativa del Super Bowl por un proyecto de recuperación para 2027.