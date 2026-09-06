Municipal vs San Pedro en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Municipal y San Pedro por la séptima jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

Municipal vs San Pedro, Liga Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto! Municipal y San Pedro FC se enfrentan este domingo 6 de septiembre por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El Estadio Manuel Felipe Carrera será el escenario del partido, que comenzará a las 17:00 horas, con dos equipos que llegan ubicados en la parte alta y buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Municipal afrontará el encuentro con 12 puntos en cinco apariciones. Los Rojos han ganado cuatro partidos y solo perdieron uno en el campeonato, además de presentar una diferencia favorable de seis goles, con ocho tantos anotados y dos recibidos. En casa, el conjunto escarlata intentará prolongar su buen inicio y sumar una nueva victoria que le permita seguir cerca de la cima.

San Pedro FC acumula nueve unidades tras disputar cinco encuentros, con tres triunfos y dos derrotas. El equipo visitante ha marcado seis goles y recibió cuatro, por lo que tendrá una prueba exigente ante uno de los conjuntos que pelea en la zona alta. Su objetivo será sacar un resultado positivo del Estadio El Trébol y continuar entre los protagonistas del Apertura 2026.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Municipal vs San Pedro hoy domingo 6 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Municipal y San Pedro será el domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio El Trébol y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX Guatemala.

Alineaciones del Municipal vs San Pedro para la jornada 7, al momento

Municipal no podrá contar con Erick Japa tras sufrir una lesión durante el último partido ante Comunicaciones, por otro lado San Pedro no tendrá futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mario Acevedo y Edwin Vásquez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Municipal : Kenderson Navarro, José Morales, Aubrey David, José Mena, César Calderón, Jonathan Franco, Rudy Barrientos, Rudy Muñoz, Pedro Altán, Erik López, José Carlos Martínez. DT : Mario Acevedo.

: Kenderson Navarro, José Morales, Aubrey David, José Mena, César Calderón, Jonathan Franco, Rudy Barrientos, Rudy Muñoz, Pedro Altán, Erik López, José Carlos Martínez. : Mario Acevedo. San Pedro: Vander Cruz, Steveth Chacón, David Álvarez, Renny Folleco, Alexis Barrientos, Romario Gómez, Edgar Macal, Emerson Garcia, Sebastián Colón, Germán Águila, Yasnier Matos. DT: Edwin Vásquez.

Antecedentes del Municipal vs San Pedro y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Será el primer enfrentamiento en la Liga Nacional de Guatemala entre Municipal y San Pedro.

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