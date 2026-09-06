Sebastián Viera, entre las lesiones y un punto agridulce en su debut como técnico de Junior

El ‘Tiburón’ suma solo tres puntos de 18 posibles y pone en riesgo la posibilidad de clasificación.

Sebastián Viera, DT de Junior | Vizzor

El Junior de Barranquilla todavía sigue sin ganar en la Liga. Pagó bastante caro su duelo ante Jaguares de Córdoba, válido por la novena fecha del campeonato en el Romelio Martínez de la capital atlanticense. Los problemas van más allá del técnico, pues el ‘Tiburón’ mostró nuevamente falencias ante uno de los rivales que, en el papel, deberían ser derrotados en casa.

De hecho estuvo cerca del papelón. Hasta el minuto 90 lo perdía por 2-3, pero Jesús Rivas se inventó la pincelada que emparejó la contienda. El volante se encargó de evitar el papelón frente a la hinchada, molesta con los jugadores por lo que fue otro desliz. Ya el cuadro rojiblanco suma tan solo 3 puntos de 18 posibles.

Lo que parecía ser una fiesta por el regreso de Sebastián Viera, terminó dejando cabizbajos a los jugadores. En ataque hay mejoría, pero la sequía de puntos no deja otro remedio más que sumar de a tres. Encima Junior padeció temas de lesiones a lo largo del compromiso, otro dolor de cabeza más en el estreno del técnico uruguayo.

“Hay que buscar soluciones. No es buscar culpables. Hay que ver lo que tenemos, pero debemos ponerle los pechos a las bales y salir adelante. (..) El partido fue raro, muy accidentado. Les doy las gracias a los jugadores míos, porque en tres días intentamos hacer hasta lo que no pudieron. Esto no es de dos o tres días, es fútbol profesional y queremos jugar como lo hicimos el primer tiempo”, subrayó en conferencia de prensa el timonel.

Los problemas por lesiones

Un día después del compromiso, Junior emitió reporte médico acerca de las lesiones que acontecieron en el mismo. Primeramente, antes de la media hora de juego, Kevin Pérez tuvo que ser sustituido por una “distensión muscular en el isquiotibial izquierdo”. Luis Fernando Muriel y Daniel Socarrás fueron otras bajas en el desarrollo del encuentro.

Muriel sufrió una “contractura muscular en el cuádriceps derecho”. Respecto al joven lateral, también fue una contractura pero en el “isquiotibial izquierdo”. Lesiones que no son tan significativas, pero serán de ponerle la lupa en el transcurso de la semana.

Junior hipoteca chances de meterse a los ocho. Por fortuna, Viera tendrá más sesiones de entrenamiento rumbo a su próximo partido, en suelo vallenato, ante Alianza el próximo sábado 12 de septiembre a las 8:20 p.m. (hora COL) por la décima fecha de Liga. No queda de otra más que sumar la primera victoria en siete partidos, incluyendo el venidero.

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