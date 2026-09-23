Jaxson Dart será operado y se perderá el resto de la temporada

Los Giants se quedan sin su QB titular, quien sufrió múltiples lesiones de ligamentos de la rodilla en la Semana 2 ante los Rams

Jaxson Dart será operado y no jugará más en 2026 | HARRY HOW / GETTY IMAGES VIA AFP

Se terminó la temporada 2026 para Jaxson Dart. El miércoles 23 de septiembre, los Giants anunciaron que el quarterback será operado de la rodilla y no volverá a jugar esta campaña.

Dart salió lesionado tras la primera serie ofensiva del partido del lunes por la noche de la Semana 2 ante los Rams. Tras lanzar un pase, fue golpeado en el tren superior por Byron Young y en las piernas por Josaiah Stewart. Fue atendido en el emparrillado del SoFi Stadium y descartado para volver.

El equipo realizó una resonancia magnética para determinar la gravedad de la lesión. El quarterback de segundo año no sufrió daño en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, pero sí en el menisco, el ligamento medial y el patelar, por lo que será operado y se termina su temporada.

Jaxson Dart (leg) left the field after this play.pic.twitter.com/C1Ncmizunn https://t.co/n1ehjFkba3 — Underdog NFL (@UnderdogNFL) September 22, 2026

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Dart, elegido en la primera ronda del Draft del 2025 proveniente de Ole Miss, dice adiós a su segunda campaña en la NFL tras apenas 76 jugadas. La Semana 1 generó ilusión en la Gran Manzana ya que vencieron a los Cowboys, pero ocho días después pierden a su QB titular, quien completó 26 de 34 pases para 250 yardas, con tres pases de anotación, sin intercepciones y rating de 125, además de correr 11 veces para 54 yardas.

El largo historial de lesiones en la corta carrera de Jaxson Dart

El estilo físico es una característica de Dart (corrió 86 veces para 487 yardas, con 9 touchdowns en 2025, además de ser capturado 35 veces), pero podría complicar su futuro con los Giants y en la liga ya que ha tenido múltiples lesiones en apenas 16 juegos en la NFL, 14 como titular, principalmente conmociones cerebrales en un periodo de 10 partidos en su año de novato.

Todo comenzó en la semana 3 de la pretemporada del 2025, cuando fue revisado por un golpe en la cabeza. En su primera titularidad, en la semana 4 ante los Chargers, el QB novato ingresó al protocolo de conmoción. En la semana 6 ante los Eagles, de nueva cuenta ingresó a la ‘carpa azul’. En la semana 10 ante los Bears, no terminó el partido por otra conmoción que le dejó fuera dos partidos. más. En la semana 15, de nuevo fue revisado por otro golpe a la cabeza. Esta pretemporada, de nuevo ingresó al protocolo.

A las conmociones se le suma la lesión de la rodilla que termina su segunda campaña tras apenas dos partidos y la lesión en el codo derecho que le costó su segunda temporada a nivel preparatoria.

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¿Quién será el nuevo QB de los Giants tras la lesión de Jaxson Dart

Jameis Winston fue nombrado como QB de los Giants para la Semana 3, en la que se enfrentarán a los Titans, donde está de coordinador ofensivo el ex entrenador de Nueva York, Brian Daboll. El lunes por la noche en Los Angeles, Winston completó apenas 40.7% de sus pases (11 de 27) para 111 yardas, una intercepción y dos capturas.

Winston está en su décimo segunda temporada en la NFL tras ser elegido por los Buccaneers con la primera selección del Draft del 2015, proveniente de Florida State, donde ganó el Trofeo Heisman y el campeonato nacional de la NCAA en la temporada 2013. Fue titular cinco años con los Bucs, tras lo cual ha sido mayormente suplente en Saints, Browns y desde 2025 está con los Giants.

Jameis tiene marca es de 36-53 como titular, con solo una campaña con marca ganadora (9-7 en 2016). Nunca ha disputado los Playoffs. En su último año en Tampa Bay (2019), lanzó para 5,109 yardas en la ofensiva del coach Bruce Arians, pero sus 30 intercepciones llevaron al equipo a no renovarle. El talento del ataque fue una de las razones por las que Tom Brady decidió dejar a los Patriots para continuar su carrera en Tampa.

En su carrera, Winston ha completado 60.9% de sus pases para 24,903 yardas, con 156 pases de anotación y 114 intercepciones, solo superado por las 115 de Kirk Cousins desde 2015. Con los Giants, Jameis fue titular ante Packers y Lions en 2025, cuando Dart no jugó por una de sus conmociones cerebrales. Perdieron por 7 puntos ante Green Bay y en tiempo extra en Detroit y el QB completó 56.1% de sus pases para 567 yardas.

Calendario New York Giants de la temporada 2026 de la NFL

Nueva York tiene marca de 1-1 tras las primeras dos semanas. Winston tendría un inicio no tan complicado, ya que los Giants reciben a Titans y Cardinals, dos de los tres peores equipos en 2025, y viajarán a Washington, que podría estar sin Jayden Daniels. Tras ello, tienen uno de los cierres más complicados de la NFL. El equipo solo ha calificado a los Playoffs en una ocasión (2021) en las últimas 9 temporadas.

Semana 1 | G 28-20 Dallas Cowboys

Semana 2 | P 6-28 en Los Angeles Rams

Semana 3 | Tennessee Titans

Semana 4 | Arizona Cardinals

Semana 5 | en Washington Commanders

Semana 6 | New Orleans Saints

Semana 7 | en Houston Texans

Semana 8 |

Semana 9 | en Philadelphia Eagles

Semana 10 | Washington Commanders

Semana 11 | Jacksonville Jaguars

Semana 12 | en Indianapolis Colts

Semana 13 | San Francisco 49ers

Semana 14 | en Seattle Seahawks

Semana 15 | Cleveland Browns

Semana 16 | en Detroit Lions

Semana 17 | en Dallas Cowboys

Semana 18 | Philadelphia Eagles

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