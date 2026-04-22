NFL Mock Draft 2026: los mejores jugadores y los equipos que podrían elegirlos

¿Qué equipo elegirá a Fernando Mendoza, Caleb Downs, Jeremyiah Love y compañía? Tratamos de predecir la primera ronda del Draft de la NFL

El Mock Draft NFL 2026 | Getty Images via AFP

El Draft 2026 de la NFL comienza el jueves en Pittsburgh. Un reclutamiento colegial que, contrario a otros años, tiene pocas certezas. En 2025 había un top 4 bastante definido (Cam Ward, Travis Hunter, Abdul Carter y Will Campbell), pero este año hay pocas cosas claras. Sabemos que Fernando Mendoza es el mejor prospecto en la posición de quarterback y, salvo una sorpresa mayúscula, será elegido por los Raiders con el primer pick. De ahí, el limbo.

Todo puede pasar a partir de la selección 2 y ocasionar un efecto dominó que altere toda la primera ronda. También nombres propios como Aaron Rodgers, quien no ha dicho si vuelve a los Steelers, o A.J. Brown, puede cambiar lo que pase este jueves. Como si esto no fuera poco, está la sombra del Draft del 2027, en el que se supone que hay mejores quarterbacks mejor valorados como Arch Manning, LaNorris Sellers, Dante Moore, LaNorris Sellers, DJ Lagway y Julian Sayin (aunque también se esperaba eso para 2026 con Garrett Nussmeier, Drew Allar y Cade Klubnik). Sería también elegible el mejor WR de la NCAA, Jeremiah Smith, y linieros defensivos como Colin Simmons y Dylan Stewart.

Pese a que estamos más a ciegas que en otros años, en Claro Sports nos aventuramos con el Mock Draft, tratando de unir a prospectos con las necesidades de los equipos. Y no, no proyectamos cambios, que es casi un hecho que habrán, pero sería un revoltijo mayor.

Pick 1, Ronda 1 | Las Vegas Raiders: Fernando Mendoza (QB, Indiana)

El ganador del Trofeo Heisman, llevando a Indiana a ser el campeón más inesperado en la historia de la NCAA. Su comportamiento es peculiar, con demasiado de Tim Tebow, pero la producción con su brazo es considerablemente mejor (en tres años en la NCAA, mejoró su porcentaje de pases completos, de 63% a 68.7% a 72.0%). Sí, Curt Cignetti tiene un esquema lleno de RPOs y lecturas rápidas. También es cierto que sus números no fueron tan buenos ante las mejores defensas (Ohio State, Penn State, Iowa, Miami), pero no puedes pasar por alto el lanzar 41 touchdowns, ni el liderar remontadas ante esos mismos rivales top. Muchas dudas se despejan con su serie de último minuto en la casa de los Nittany Lions.

No es el mariscal ‘perfecto’ porque no es bueno generando cosas de la nada (sufrió demasiadas capturas), pero tiene el tamaño, intangibles y suficiente talento para ser el mejor QB de la generación, aunque quizá no tenga las herramientas para ser un mariscal Top 5 en la liga. Con ser decente será una gran mejora en Las Vegas.

Fernando Mendoza, QB Indiana Hoosiers | Brett Davis-Imagn Images

Pick 2, Ronda 1 | New York Jets: David Bailey (DE, Texas Tech)

Los Jets tienen la mayor sequía de postemporada en el deporte estadounidense, sin Playoffs desde la temporada 2010. Hay rosters con menos talento (aquí están Breece Hall, Garrett Wilson, Olu Fashanu, Armand Membou, T’Vondre Sweat y Minkah Fitzpatrick). Necesitan QB, como toda la historia de su franquicia, pero Ty Simpson no amerita el segundo pick. Eso es un gigantesco problema para la organización: es altamente probable que haya nuevo coach para 2027 porque difícilmente pelearán algo con Geno Smith, y Aaron Glenn estuvo cerca de ser un coach de ‘debut y despedida’.

Tendrán que elegir a alguien y las principales opciones pasan por la defensa, en el exterior en el perímetro y en la línea, siendo esta última posición la que hace más sentido en costo. Han sonado dos nombres: David Bailey de Texas Tech y Arvell Reese de Ohio State. El segundo tiene mejor perfil atlético, pero solo jugó un año la posición de edge. Bailey tiene quizá un techo más bajo, pero un piso más alto: fue el líder de la División I con 14.5 sacks.

Pick 3, Ronda 1 | Arizona Cardinals: Arvell Reese (edge, Ohio State)

Otro equipo con piezas interesantes (Budda Baker, Trey McBride, Paris Johnson, Michael Wilson, Marvin Harrison Jr., Walter Nolen, Will Johnson, Garrett Williams), pero no tienen QB: no puedes ser tomado en serio en el año 2026 si tus mariscales son Gardner Minshew y Jacoby Brissett. Mal Draft para estar en este dilema. Arvell Reese puede tener algo de Abdul Carter o Micah Parsons, al no ser un edge que no es una debilidad mayúscula en cobertura.

Pick 4, Ronda 1 | Tennessee Titans: Sonny Stiles (LB, Ohio State)

Sonó mucho Jeremyiah Love para ser el nuevo ‘Derrick Henry’, pero tienen opciones de corredores con Tony Pollard y Tyjae Spears. La OLine dista de ser una fortaleza, pero han invertido en el pasado varias primeras rondas, y nunca olvidemos que el QB hace a la línea, no al revés (también ayudará el esquema que use Brian Daboll).

El nuevo coach, Robert Saleh, es defensivo, unidad que requiere ayuda en todos los niveles, y siempre tuvo un linebacker medio top como Fred Warner y CJ Mosley. Se hace con su nuevo ‘juguete’ favorito en Stiles, el mejor Mike del Draft.

Pick 5, Ronda 1 | New York Giants: Jordyn Tyson (WR, Arizona State)

Si nos vamos a las posiciones premium (las del juego por pase), los Giants no están mal. Parece que tienen QB (Jaxson Dart), WR (Malik Nabers), tackle izquierdo (Andrew Thomas), edge (Abdul Carter, Brian Burns y Kayvon Thibodeaux), y el perímetro cuenta con Paulson Adebo, Jevon Holland, Tyler Nubin y Greg Newsome. La gran carencia es el resto de la línea ofensiva y el centro de la línea defensiva por cambiar a Dexter Lawrence.

Tackle derecho y tackle defensivo son posiciones caras y no veo sentido tomar RB con Cam Skattebo en el roster. Pese a su largo historial médico, han estado vinculados con Jordyn Tyson, quien producía como máquina cuando estaba en el campo con Arizona State, y es más grande para complementar a Nabers.

Pick 6, Ronda 1 | Cleveland Browns: Spencer Fano (OT, Utah)

Cleveland ha necesitado QB desde 1999, pero no es el momento para ello (quizá con su segundo pick, pero tienen opciones en Shedeur Sanders y Deshaun Watson). La ofensiva necesita ayuda en todos los niveles y se hacen con un prospecto que tiene algunas dudas porque su alcance de brazos es todavía más corto que el de Will Campbell.

Pick 7, Ronda 1 | Washington Commanders: Jeremyiah Love (RB, Notre Dame)

Washington necesita ayuda en toda la defensiva, pero es demasiado tentador juntar a Jayden Daniels con el mejor corredor del Draft.

Jeremyiah Love | Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Pick 8, Ronda 1 | New Orleans Saints: Carnell Tate (WR, Ohio State)

Receptor y córner son huecos considerables en este roster. Las trincheras también necesitan ayuda, pero hay que darle más armas a Tyler Shough y tener algo de respaldo por si algo pasa con Chris Olave. Tate nunca fue la principal opción con los Buckeyes (WR3 en 2024 con Jeremiah Smith y Emeka Egbuka, WR2 tras Smith en 2025). No es un espécimen físico, pero los receptores de Ohio State han rendido aceptablemente bien en la liga (JSN, Egbuka, Harrison Jr., McLaurin, Olave, Garrett Wilson…).

Pick 9, Ronda 1 | Kansas City Chiefs: Reuben Bain Jr. (DE, Miami)

La línea ofensiva es una necesidad. Ala cerrada para preparar la vida tras Travis Kelce. La salud de Mahomes puede maquillar muchas cosas, así que vamos a la defensiva, donde han perdido a medio equipo de la unidad que jugó el Super Bowl hace dos años.

Hay equipos que pasarán de Bain por las medidas, pero la producción estuvo ahí (33.5 tackleadas para pérdida y 20.5 capturas en 38 partidos). En el último Playoff de la NCAA, tuvo 5 capturas y 8 tackleadas para pérdida ante equipos de talento top como Texas A&M, Ohio State, Ole Miss e Indiana.

Pick 10, Ronda 1 | New York Giants (de Bengals): Caleb Downs (DB, Ohio State)

Pick que era de los Bengals, pero va a Nueva York por el Sexy Dexy. John Harbaugh viene de Baltimore, donde hace par de años consiguieron a un jugador de mucha versatilidad como Kyle Hamilton. Downs no es tan grande, pero es quizá el mejor jugador de todo el Draft, aunque en una posición que no es tan preciada. Aquí podrá jugar en cualquier parte del perímetro, como reina en tablero de ajedrez.

Caleb Downs | Jason Mowry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Pick 11, Ronda 1 | Miami Dolphins: Monroe Freeling (OT, Georgia)

No hay roster en peor estado que el de Miami. Necesitan todo menos corredor, y quién sabe si deciden vender caro a De’Von Achane. Hay que comenzar a reconstruir y Freeling ha ido subiendo sus bonos en las últimas semanas. En Georgia jugó en ambos lados de la línea, lo que es un plus.

Pick 12, Ronda 1 | Dallas Cowboys: Mansoor Delane (CB, LSU)

Los Cowboys necesitan ayuda en el perímetro y la línea defensiva. Este pick atiende la primera necesidad con un chico que dio el salto de Virginia Tech al SEC y lució, con 13 pases defendidos (20 en sus últimas dos campañas) y acabó su carrera con ocho intercepciones. No será el córner más alto, pero no desentona contra la carrera.

Pick 13, Ronda 1 | Los Angeles Rams (de Falcons): Makai Lemon (WR, USC)

Los Rams necesitan un tackle ofensivo, porque la dupla de Alaric Jackson y Warren McClendon Jr. no de lo mejor de la liga. QB puede ser otra opción, pensando en la vida después de Matthew Staffford, pero si han estado par de años cerca del Super Bowl, hay que ir All In.

Atendieron el perímetro con cambios y agencia libre. Queda pendiente el cuerpo de receptores. Sí, han usado personal pesado (dos o tres ala cerrada) mucho en 2025, pero si algo le pasa a Davante Adams y/o Puka Nacua, no hay opciones probadas. Makai Lemon el premio Biletnikoff al mejor WR de la NCAA. No es el más grande, pero no huye al contacto: llegó a jugar de córner con USC, devolvía patadas y ganó más de 500 yardas después de la recepción. El inconveniente es que se la vivía jugando como receptor interno, pero podría rotar con Puka y Davante.

Pick 14, Ronda 1 | Baltimore Ravens: Kenyon Sadiq (TE, Oregon)

Se fue Isaiah Likely, así que le damos al ala cerrada más atlético en la historia del Combine a los Ravens. Es más del corte de Kyle Pitts que un bloqueador del calibre de un Rob Gronkowski.

Pick 15, Ronda 1 | Tampa Bay Buccaneers: Kendrick Faulk (DE, Auburn)

Enésimo intento de los Bucs de conseguir alguien que sea capaz de presionar al QB rival. Faulk tiene el físico que quieres en un ala defensiva, aunque no es tan ágil ni versátil en sus movimientos para presionar. Hace ruido que alguien de ese tamaño solo tenga dos sacks en su último año en la NCAA, pero es el mejor jugador disponible en la posición que necesita Tampa Bay.

Pick 16, Ronda 1 | New York Jets (de Colts): Ty Simpson (QB, Alabama)

Dudo seriamente que Ty Simpson salga aquí. Veo más factible que Arizona o algún otro equipo haga un cambio más tarde para elegirle, pero como no proyectamos cambios, le mandamos a Jets.

Es cierto que Simpson solo fue titular un año, en el que sus números cayeron en el cierre. También es cierto que tuvo una enfermedad que le costó perder peso y no olvidemos que fue a Athens y terminó la racha de 33 victorias al hilo en casa de los Georgia Bulldogs, una defensa llena de talento NFL.

Ty Simpson | Jacob Kupferman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Pick 17, Ronda 1 | Detroit Lions: Francis Mauigoa (OT, Miami)

Los Lions necesitan salud durante la temporada y línea ofensiva. Del equipo que estuvo a minutos del Super Bowl hace par de años, detrás de la mejor OLine de la liga, queda solo Penei Sewell. Hay que reconstruir. Ligera caída para el tackle derecho de los Canes, ya que se reportó en los últimos días que tiene una hernia discal. Mauigoa solo jugó del lado derecho de la línea, lo que no es lo ideal, pero Sewell podría ser protector del lado ciego como en Oregon.

Pick 18, Ronda 1 | Minnesota Vikings: Kayden McDonald (DT, Ohio State)

Es probable que su mayor necesidad sea QB, porque apostar a Kyler Murray es arriesgado cuando menos, pero sería raro asignar más recursos a esa posición. De ahí, las trincheras tienen campo de mejora y se hacen con el mejor tackle del Draft. McDonald es mejor contra la carrera que presionando, pero viene de jugar su último año bajo un esquema ‘NFL’ con Matt Patricia.

Pick 19, Ronda 1 | Carolina Panthers: Jermod McCoy (CB, Tennessee)

Carolina bien podría necesitar QB, ayuda en la línea ofensiva por la lesión de Ikem Ekwonu y quizá alguna mano más, pero la defensiva requiere más atención. Han invertido mucho a los frontales, por lo que toca ir por córners. Jaycee Horn no es un portento de salud y los otros dos, Mike Jackson y Chau Smith-Wade, tampoco han demostrado mucho. En el pick 19 se podrían hacer con el mejor esquinero del Draft, quien cayó por una lesión.

McCoy no jugó en 2025 por romperse el ligamento cruzado en el invierno. El tema médico es la incógnita, ya que la producción estuvo ahí en sus primeros dos años con los Vols (18 pases defendidos, 6 intercepciones). Como Richard Sherman, su carrera la comenzó como receptor, lo que le ayuda en cobertura. Horn y McCoy serían, de calle, la mejor dupla de córners en la NFC Sur.

Pick 20, Ronda 1 | Dallas Cowboys (de Packers): T.J. Parker (DE, Clemson)

Con su segundo pick de primera ronda, ahora toca atender la presión del QB. Parker parecía pick Top 5 tras 11 capturas en 2024, pero su producción bajó.

Pick 21, Ronda 1 | Pittsburgh Steelers: Peter Woods (DE, Clemson)

Pittsburgh necesita QB. Llevan una década con problemas en la posición más importante. Parece que están esperando a Aaron Rodgers, así que vamos con un jugador que puede jugar en varias posiciones en la defensiva y que sonaba para ser Top 10 en el verano, pero que como todo Clemson, cayó en su producción.

Peter Woods | Katie Januck / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Pick 22, Ronda 1 | Los Angeles Chargers: Olaivavega Ioane (OL, Penn State)

Los Chargers podrían buscar receptor y básicamente cualquier puesto en la defensa, ya que Derwin James es la única estrella. En lugar de eso, vamos a atender la línea ofensiva, que fue una coladera el año pasado por las lesiones. El regreso de Joe Alt y Rashawn Slater ayuda en los tackles, Ioane se encargará del interior.

Pick 23, Ronda 1 | Philadelphia Eagles: Kadyn Proctor (OT, Alabama)

Podrían buscar un WR por la novela A.J. Brown, pero esperando que eso se resuelva, les damos un liniero ofensivo que podría jugar en varios puestos de la línea y ser el eventual sucesor de Lane Johnson.

Pick 24, Ronda 1 | Cleveland Browns (de Jaguars): Denzel Boston (Washington)

Cedric Tillman, Isaiah Bond y Jerry Jeudy no es un cuerpo de receptores calibre NFL. Boston tiene mucha experiencia atrapando pases pese a tener defensivos encima. Podría ser una buena opción para el siguiente QB franquicia del equipo, que dudo sea Watson o Sanders.

Denzel Boston | Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Pick 25, Ronda 1 | Chicago Bears: Akheem Mesidor (DE, Miami)

Chicago podría necesitar un receptor tras cambiar a DJ Moore, además de algún liniero ofensivo, pero la defensiva fue la principal debilidad el año pasado. Les falta presión y Mesidor podría ayudar. Le juega en contra que es un prospecto ‘viejo’ (25 años), pero 12.5 capturas en 2025, otro tanto entre 2022 y 2024 (2023 estuvo lesionado) son demasiado para dejar pasar al jugador de Miami.

Pick 26, Ronda 1 | Buffalo Bills: Emmanuel McNeil-Warren (Toledo)

Buffalo no tiene estrellas más allá de Josh Allen, pero tampoco tiene huecos flagrantes. McNeil-Warren les podría dar versatilidad para alternar funciones con C.J. Gardner-Johnson.

Pick 27, Ronda 1 | San Francisco 49ers: Avieon Terrell (Clemson)

Las lesiones mermaron a los 49ers. Han invertido bastante en la línea defensiva, pero la secundaria ha perdido talento al tener que pagarle a otras de sus estrellas. Avieon tiene sangre NFL, con su hermano AJ Terrell en los Falcons.

Pick 28, Ronda 1 | Houston Texans: Blake Miller (OT, Clemson)

Esta línea ofensiva necesita toda la ayuda posible. Miller proyecta como tackle y podría haber cambio de sitio de varios de los otros jugadores del roster.

Pick 29, Ronda 1 | Kansas City Chiefs (de Rams): Dillon Thieneman (S, Oregon)

Con el pick del cambio de Trent McDuffie se hacen con un secundario que puede jugar de ‘jardinero central’ y no desentona cerca de la línea de golpeo.

Pick 30, Ronda 1 | Miami Dolphins (de Broncos): KC Concepcion (WR, Texas A&M)

Miami necesita todo, así que vamos con el mejor jugador disponible. Tutu Atwell, Jalen Tolbert y Malik Washington no serían el mejor cuerpo de receptores en la NCAA. Los Dolphins ya tuvieron éxito con un ex Aggie, De’Von Achane, así que vamos con otro jugador que ganó el premio Paul Hornung al jugador más versátil de la NCAA en 2025.

KC Concepcion | Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Pick 31, Ronda 1 | New England Patriots: Cashius Howell (DE, Texas A&M)

La línea ofensiva necesita más salud que picks del Draft. Les hacen falta receptores, pero entre que llegaron al Super Bowl se olvidó que este equipo, pese a tener un calendario muy fácil, terminó la campaña entre los peores 10 equipos en capturas y porcentaje de presión. Howell fue All America y el salto de Bowling Green al SEC no le mermó la producción, siendo elegido All America en su último año en Texas A&M.

Pick 32, Ronda 1 | Seattle Seahawks: Chris Johnson (CB, San Diego State)

Los campeones necesitan profundidad en receptores y línea ofensiva, además de un RB que divida tiempo con Charbonnet tras el adiós de Ken Walker, pero son ‘lujos’ a comparación del hueco en la secundaria tras la salida de Riq Woolen. Vamos con un esquinero elegido al equipo All America, permitiendo apenas 41.9% de completos, 13 pases defendidos y 4 intercepciones.

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