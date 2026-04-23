La verdad del Fantasma Figueroa sobre su mala relación con los jugadores de Comunicaciones

¿Peleado con el plantel? El DT rompió el silencio y dijo toda la verdad.

Agustín Vuletich fue el último fichaje de Comunicaciones | @CremasOficial

Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa rompió el silencio tras 81 días y enfrentó de lleno uno de los temas que más ruido generó durante el Clausura 2026: su supuesta mala relación con los jugadores de Comunicaciones. Luego de asegurar la permanencia, el técnico chileno habló en Tigo Sports y dejó frases contundentes que buscan desactivar una de las versiones más instaladas en el entorno crema.

Lejos de esquivar la polémica, Figueroa fue directo al explicar cómo es su vínculo con el plantel. “Mi relación con los jugadores es profesional, yo no vine a hacer amigos, vine a hacer a un equipo jugar”, afirmó, marcando una línea clara sobre su rol dentro del club. Para el chileno, el resultado final respalda su método: “Logré que todos trabajaran. El que jugara era decisión mía. Los minutos que tienen fue porque se los ganaron, yo no le regalé nada a nadie”.

En ese sentido, el técnico dejó en claro que la salvación no fue casualidad, sino consecuencia del compromiso del grupo. “Ellos con su trabajo y entrenamiento han hecho que Comunicaciones esté libre de descensos”, remarcó, dándole valor al esfuerzo colectivo en un momento crítico.

Figueroa también apuntó contra las versiones que hablaban de conflictos internos. “Muchos desinforman que yo tengo broncas con los jugadores…”, lanzó, antes de agregar una frase que refleja su personalidad: “Yo hasta en mi casa tengo problemas, porque soy un tipo derecho, trabajador y disciplinado”. Con estas declaraciones, el entrenador buscó bajar la tensión y dejar en claro que la exigencia no debe confundirse con un mal clima. Para él, la disciplina y el orden son parte fundamental de su forma de trabajar, incluso si eso genera incomodidad en algunos sectores.

"El Fastama" ROMPIÓ el silencio 😱😱

Esta noche en #TSN, no los busques en otro lugar, porque no lo tiene NADIE. Te esperamos a partir de las 7pm. 💪 Canal 6/706 HD. #AOtroNivel #Comunicaciones pic.twitter.com/UXUTIhTzL5 — Tigo Sports GT (@TigoSportsGt) April 22, 2026

La gestión del plantel y los juveniles

Otro de los puntos que explicó fue el manejo de los minutos, especialmente en relación con los jugadores Sub-20. Figueroa detalló que la planificación fue pensada a largo plazo: “Planificamos cuatro meses, no por partido”. Incluso reconoció que hubo decisiones estratégicas en momentos clave: “Teníamos que ganar algunos partidos sin menores… priorizamos hacerle partido a Municipal”.

Sobre el cierre del torneo, el técnico destacó que lograron cumplir con la normativa sin comprometer el rendimiento: “Con dos juveniles sumamos 180 minutos y quedamos libres de todo”, explicando que no se trata solo de cantidad, sino de cómo se administran los minutos.

Refuerzos, mercado y una realidad sin maquillaje

El Fantasma también fue transparente al hablar del mercado de fichajes y las limitaciones que tuvo el club. “Los jugadores que llegaron de última hora vinieron porque no pudieron llegar otros hace dos meses”, explicó, dejando en evidencia que no todas las incorporaciones fueron las ideales. Incluso fue más gráfico: “Nosotros quisiéramos tener a Messi, Ronaldo, Rivaldo o Ronaldinho, pero no había mucho en el mercado”. Aun así, valoró lo que tiene: “Logramos convencer a los que tenemos, y con ellos vamos a luchar por darle la 33 al club”.

Con la permanencia asegurada, Figueroa dejó en claro que el objetivo principal ya está cumplido, pero no se conforma. “Todo lo que viene de más será un premio al esfuerzo”, señaló, apuntando ahora a la liguilla y a la posibilidad de pelear por el título. Así, el técnico chileno no solo desmintió los rumores sobre su relación con el plantel, sino que también expuso su método de trabajo, sus decisiones y su visión de un Comunicaciones que, tras tocar fondo, vuelve a levantarse.

Te puede interesar –