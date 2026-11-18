Cuándo se jugará la serie y qué ventaja tendrá la Sele en la vuelta.

La Selección de Costa Rica ya piensa en el 2027 | DIEGO LIMA / AFP

Tras la goleada 7-0 ante Argentina en Córdoba, Costa Rica se jugará su clasificación a la Copa Oro 2027 ante Puerto Rico. El equipo de Bryan Ruiz abrirá la serie como visitante y tendrá la oportunidad de definirla ante su afición. Las preliminares se disputarán en marzo de 2027, con días, horarios y estadios por anunciar.

La caída en Córdoba se sumó al 2-0 frente a Ecuador y dejó dos tareas concretas para el cuerpo técnico. Ante los ecuatorianos, Ruiz detectó que el equipo perdió intensidad después de un buen arranque. Frente a Argentina, admitió que el ajuste con Andrey Soto al lado de Celso Borges no consiguió cerrar el mediocampo. En marzo, cuando cada gol cuente en el marcador global, sostener el orden entre líneas y generar peligro al recuperar la pelota serán dos puntos a corregir.

¿Cuándo vuelve a jugar Costa Rica por un boleto a la Copa Oro 2027?

La próxima cita oficial de Costa Rica será en marzo de 2027, durante la ventana internacional del 22 al 30 de marzo. Concacaf programó las preliminares en ese período, aunque todavía falta confirmar los días, horarios y sedes de los dos partidos de la Sele. El 7-0 no modificó su lugar en el repechaje: Costa Rica ya había asegurado esa instancia por su posición en la fase de grupos de la Concacaf Nations League.

¿Cuándo juega Costa Rica contra Puerto Rico por el repechaje de la Copa Oro 2027?

Costa Rica y Puerto Rico se enfrentarán en marzo de 2027 en una serie de ida y vuelta. La Sele quedó segunda entre los 14 participantes y Puerto Rico, decimotercero. Ese orden determina el cruce y le da a Costa Rica la localía en la vuelta. El equipo que se imponga en el marcador global avanzará a la Copa Oro. El emparejamiento se desprende del ranking actualizado y del formato de Concacaf; aún falta que la confederación publique la programación de la serie.

¿Qué necesita Costa Rica para clasificar a la Copa Oro 2027?

La Sele debe ganar la eliminatoria en el marcador global. Las preliminares repartirán los últimos siete boletos entre 14 equipos, uno por cada serie. Si Costa Rica supera a su rival, jugará la Copa Oro entre junio y julio; si pierde la llave, quedará fuera del torneo.

Ruiz anunció que revisará el rendimiento de los futbolistas tras la gira. De aquí a marzo, esa evaluación tiene una aplicación concreta: decidir qué ajustes vale la pena mantener y qué jugadores pueden ejecutarlos sin quedar fuera de su posición habitual. El siguiente examen de la Sele será una serie de dos partidos en la que tendrá que convertir esa autocrítica en un boleto a la Copa Oro.

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