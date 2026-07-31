Liverpool vs Leeds United, en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

El Liverpool y Leeds United definen los últimos detalles en su preparación rumbo a la próxima temporada con un partido amistoso este domingo 2 de agosto

¿Dónde ver en vivo online el Liverpool vs Leeds United? | Claro Sports

Claro Sports trae para ti el partido amistoso entre el Liverpool vs Leeds United este domingo 2 de agosto de 2026, con una transmisión para gran parte de América Latina. El encuentro se disputará en el Soldier Field de Chicago como parte de la preparación de ambos equipos rumbo al inicio de la temporada 2026-2027, en un cara a cara que servirá para medir el nivel de dos clubes históricos del fútbol inglés antes del arranque oficial de la campaña.

El Liverpool, ahora bajo la dirección técnica de Andoni Iraola, afronta el compromiso tras un sólido inicio de pretemporada con victorias por 4-2 sobre Sunderland en Nashville y 1-0 frente al Wrexham en Nueva York, resultados con los que busca mantener el buen paso. Del otro lado, el Leeds United llega con un balance de una derrota por 3-2 ante el Wrexham y un triunfo por 1-0 sobre el Sunderland en Nueva Jersey, por lo que intentará cerrar su gira de preparación con un resultado positivo frente a los Reds.

Liverpool vs Leeds United en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El historial inmediato entre ambos invita a esperar un partido muy parejo. Sus dos enfrentamientos más recientes en la Premier League concluyeron con empate: un emocionante 3-3 en diciembre de 2025 y un cerrado 0-0 en enero de 2026, resultados que confirman la dificultad que representa este cruce para los dos equipos.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas

14:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú : 15:00 horas

: 15:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas

16:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

¿Dónde ver el Liverpool vs Leeds United en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

En Claro Sports vivirás este partido de pretemporada con una cobertura completa y una transmisión en vivo online que te permitirá seguir cada instante del encuentro. Además de las acciones sobre el terreno de juego, nuestro equipo de especialistas ofrecerá análisis, comentarios, estadísticas y la información más relevante para entender el desarrollo del compromiso antes, durante y después del silbatazo final, con el contexto que rodea a los protagonistas y las claves de un partido que promete emociones.

La transmisión estará disponible para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. No importa desde dónde sigas el partido, en Claro Sports encontrarás la mejor cobertura, el análisis más completo y todos los detalles para disfrutar este enfrentamiento de principio a fin.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)

Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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