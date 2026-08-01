¡Primer KO para Xabi Alonso! Tottenham vence al Chelsea en Sídney

Richarlison selló la victoria del Tottenham con un gol de último minuto en un amistoso ante el Chelsea dentro del Accor Stadium de Sídney, Australia

Xabi Alonso sufre su primera derrota con el Chelsea | Reuters

Chelsea sufrió la primera derrota de la era Xabi Alonso este sábado 1 de agosto tras caer 2-1 frente al Tottenham Hotspur en un partido amistoso disputado ante más de 80 mil espectadores en el Accor Stadium de Sídney, Australia. El resultado significó el primer revés del técnico español al frente del conjunto blue y permitió a los Spurs quedarse con la Sydney Super Cup gracias a un gol de Richarlison en el tiempo de compensación.

La luna de miel de Xabi Alonso duró poco. Apenas cuatro días después del espectacular triunfo por 6-4 sobre Western Sydney Wanderers, encuentro en el que Joao Pedro firmó un hat-trick en apenas diez minutos, el Chelsea no pudo repetir la historia y terminó por perder un duelo que, pese a ser de pretemporada, siempre tiene un sabor especial por tratarse del Derby de Londres. La intensidad y la rivalidad entre ambos equipos quedaron reflejadas desde el silbatazo inicial.

Lejos del ritmo habitual de un amistoso, ambos clubes disputaron cada balón con mucha agresividad. El árbitro Alex King mostró la primera tarjeta amarilla apenas al minuto 10 al exjugador blue Conor Gallagher tras una fuerte entrada. Siete minutos después llegó el primer gol del compromiso, cuando un disparo de Sandro Tonali desde la frontal del área se desvió en Levi Colwill y terminó en el fondo de la portería, dejando sin oportunidad al guardameta Teddy Sharman-Lowe.

Chelsea reaccionó casi de inmediato y encontró el empate al minuto 21. Roméo Lavia recuperó el balón en mediocampo y la jugada continuó con un centro que, tras un rebote en Ben Davies, llegó hasta el segundo poste, donde Estevão apareció sin marca para conectar un cabezazo que devolvió la igualdad al marcador. Antes del descanso, Mathys Tel estuvo cerca de adelantar nuevamente al Tottenham, pero Sharman-Lowe respondió con una gran atajada para mantener el empate.

La segunda mitad cambió por completo a los cuatro minutos de haberse reanudado. Roberto De Zerbi dio ingreso al defensor Kevin Danso, pero el austriaco apenas permaneció unos minutos en el campo antes de ser expulsado. Un error de Archie Gray dejó a Joao Pedro completamente solo frente al arco y Danso derribó al delantero brasileño cuando se disponía a definir. Alex King no dudó y mostró la tarjeta roja directa, dejando al Tottenham con diez futbolistas durante prácticamente todo el complemento.

A pesar de la inferioridad numérica, Antonin Kinsky sostuvo a los Spurs con una serie de intervenciones decisivas frente a los intentos de Estevão, Cole Palmer y Joao Pedro. Cuando todo apuntaba al empate, Tottenham encontró el gol de la victoria en la última acción del partido. Jamie Donley estrelló un disparo en el poste y el rebote favoreció a Richarlison, quien apareció dentro del área para empujar el balón al fondo de la red y sellar el 2-1 definitivo, propinándole a Xabi Alonso su primera derrota como entrenador del Chelsea.

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