Dembélé se autodescarta… pero ‘asegura’ el Balón de Oro para el PSG

El francés, en una entrevista con L’Équipe, declaró que el ganador del Balón de Oro debe quedarse en París. Su favorito es Kvaratskhelia.

Dembélé fue elegido como el jugador del año | Reuters

El Balón de Oro está a la vuelta de la esquina y varios de los favoritos para alzarse con el galardón que entrega France Football ya se están pronunciando sobre sus candidatos. El último en hacerlo ha sido el actual vencedor, Ousmane Dembélé, que, en una entrevista con el diario L’Équipe, declaró que el trofeo debe quedar en manos de un futbolista de la plantilla del Paris Saint-Germain.

“No creo que esté indeciso, este trofeo. Creo que se va a quedar en manos de un jugador del Paris Saint-Germain. ¿Mi top 3? Todo mezclado: “Kvara”, Harry Kane, que ha hecho una temporada muy, muy buena, y creo que Kylian Mbappé“, declaró el Mosquito, que, a diferencia de Mbappé, que se autoproclamó favorito también en una charla con L’Équipe, no se incluyó entre los candidatos a revalidar su corona el próximo 26 de octubre en la ceremonia que se celebrará en Londres. Lee la nota completa AQUÍ.

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