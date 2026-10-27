Seis Balones de Oro y una era: el legado de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí en el Barcelona

Ambas representan dos momentos de una misma generación que consolidó a la escuadra catalana como referente del fútbol femenil

Leyendas del fútbol femenil que han engrandecido al Barcelona

El Barcelona construyó una etapa de dominio en el fútbol femenil con dos nombres como referentes de una generación: Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. Ambas ya cuentan con tres Balones de Oro en su vitrina personal, y fueron protagonistas de los títulos que llevaron al conjunto azulgrana a hcerse de un nombre de respeto, tanto en España como en Europa y a nivel internacional.

El tercer Balón de Oro conseguido por Alexia Putellas en 2026 volvió a colocar su nombre junto al de Aitana Bonmatí, quien ya había alcanzado esa cifra. Alexia obtuvo el reconocimiento en 2021, 2022 y 2026, mientras Aitana lo ganó en 2023, 2024 y 2025. Con ello, las dos futbolistas del Barcelona se repartieron los seis últimos galardones entregados, dejando en claro que lo conseguido por la escuadra blaugrana no es obra de la casualidad; y que mucho tiene que ver las atacantes españolas.

Alexia, el inicio de una época

La historia del Barcelona no se puede entender sin la presencia de Alexia | Imago7

Alexia Putellas terminó su etapa con Barcelona después de 14 temporadas y lo hizo con una campaña en la que consiguió Liga, Copa de la Reina, Supercopa de España y Champions League. En su último curso como jugadora y capitana azulgrana disputó 53 partidos, marcó 26 goles y registró 14 asistencias.

Su producción también tuvo impacto en la Champions League. Alexia terminó esa edición con siete goles y siete asistencias, además de generar 36 ocasiones de gol, registro que acompañó su elección como MVP de la competición.

Con la selección española, la centrocampista también tuvo participación en la conquista de la Nations League y en la clasificación para el Mundial de 2027. Durante ese periodo marcó cinco goles y ejerció como capitana de un equipo que recuperó el primer lugar del ranking FIFA.

El recorrido de Alexia con el Barcelona coincidió con la consolidación de un proyecto que pasó a competir por títulos nacionales y continentales. La cifra de cuatro Champions League del Barcelona coincide con las cuatro que Alexia consiguió durante su etapa en el club, eso sin mencionar los 10 títulos de liga ganados por la nacida en Mollet del Vallès, de un total de 11 conseguidos hasta ahora por la institución.

Aitana toma el relevo

Bonmatí sigue el mismo sendero que Putellas con las blaugranas | Imago7

Cuando Alexia ya asumía el rol de líder y referente del fútbol catalán femenil, Aitana Bonmatí comenzó a dar de qué hablar con su llegada al primer equipo en el 2016, esto con toda la intención de ser un ícono más del club de sus amores. Originaria de San Pedro de Rivas, Bonmatí sabía de sobra lo que es portar los colores blaugranas tras su paso por las categorías inferiores. Con el paso de los años cumpliría con creces su misión.

Con su tercer Balón de Oro, obtenido en 2025, Aitana se incorporó al grupo de futbolistas que han ganado este reconocimiento en tres ocasiones. Consiguió la misma cifra obtenida que monstruos de la talla de Johan Cruyff, Michel Platini y Marco van Basten; y ahora solo tiene de frente a leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La trayectoria de Aitana también está ligada a los títulos del Barcelona. La futbolista suma siete Ligas, seis Copas de la Reina, seis Supercopas de España y cuatro Champions League, colaborando así a engrosar aun más el legado fraguado por el conjunto azulgrana.

Dos jugadoras, una generación de títulos

Los números permiten dimensionar el periodo que protagonizaron ambas futbolistas. El Barcelona acumula una gran cantidad de títulos de Liga, Copa de la Reina, Supercopa y Champions League números de los cuales Putellas y Bonmatí han sido seriamente responsables.

En la Liga, Alexia suma 10 títulos, mientras Aitana registra siete, mientras que en la Copa de la Reina, Alexia tiene 10 y Aitana seis. La diferencia desaparece en la Supercopa de España, donde ambas han sido parte de los seis títulos totales; situación que se repite en la Champions League, donde las dos han sido fundamentales en la obtención de las cuatro estrellas del club.

El legado que queda en Barcelona

Alexia ya comenzó una nueva etapa lejos del Barcelona, después de cerrar 14 temporadas con el club. Aitana, en cambio, continúa como parte de la generación que mantiene al conjunto azulgrana en la pelea por los principales títulos. Sus caminos ahora son distintos, pero sus trayectorias están conectadas por una misma etapa del club.

Tres Balones de Oro para Alexia, tres para Aitana y cuatro Champions League para cada una resumen una parte de ese periodo. Pero detrás de esas cifras aparecen también títulos de Liga, Copa y Supercopa que acompañaron la evolución del Barcelona hasta convertirlo en uno de los referentes del fútbol femenil.

La historia del Barcelona femenino no se explica únicamente por Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, pero sus carreras permiten identificar dos momentos de una misma transformación. Alexia abrió una etapa y Aitana tomó el relevo, mientras el club acumulaba títulos y llevaba su nombre al escenario internacional.