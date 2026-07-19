Premios del Mundial 2026: Mbappé, Rodri, Unai Simón y Cubarsí reciben los reconocimientos de FIFA

La FIFA entregó los reconocimientos individuales del Mundial 2026 después de la final entre España y Argentina

Los Premios de la FIFA Mundial 2026 | Reuters

Después de que España derrotara a Argentina en la final del Mundial 2026, la FIFA entregó los reconocimientos individuales a los futbolistas que destacaron durante el torneo. Los premios correspondieron al mejor jugador del certamen, el mejor portero, el futbolista joven y el máximo goleador.

La ceremonia de premiación reconoció a cuatro jugadores por su desempeño durante la Copa del Mundo. Kylian Mbappé, Rodri, Unai Simón y Pau Cubarsí fueron los futbolistas que recibieron los principales galardones individuales de la competencia.

Kylian Mbappé gana la Bota de Oro del Mundial 2026 y hace historia

Kylian Mbappé terminó como el máximo goleador del Mundial 2026 después de marcar 10 goles durante el torneo. El delantero francés consiguió superar a Lionel Messi en la clasificación de anotadores y sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria en Copas del Mundo.

El atacante galo se convirtió en el primer futbolista en la historia del torneo en conquistar dos Botas de Oro. Su primer premio llegó en Qatar 2022, edición en la que terminó como líder de goleo con ocho anotaciones.

Con los 10 goles registrados en esta edición, Mbappé alcanzó 22 tantos en Mundiales, cifra que lo colocó como el máximo anotador histórico de la competencia. Messi finalizó el torneo con 21 goles acumulados en Copas del Mundo. El argentino terminó como segundo lugar de la tabla de goleadores del Mundial 2026 con ocho anotaciones, dos menos que el delantero francés.

Rodri recibe el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial 2026

Rodri fue reconocido como el mejor futbolista del Mundial 2026 y recibió el Balón de Oro del torneo. El mediocampista español fue una de las piezas principales del equipo dirigido por Luis de la Fuente durante el camino hacia el título.

El jugador del Manchester City aportó equilibrio al mediocampo de España y fue elegido por la FIFA como el futbolista más destacado de la competición. Este reconocimiento se suma al Balón de Oro de France Football que Rodri obtuvo en 2024, premio que distingue al mejor jugador del futbol mundial durante una temporada.

Unai Simón gana el Guante de Oro como mejor portero del Mundial

Unai Simón fue elegido como el mejor guardameta del Mundial 2026 y recibió el Guante de Oro después de permitir únicamente un gol en los ocho partidos que disputó España durante el torneo.

El portero español se convirtió en el segundo futbolista de su país en obtener este reconocimiento en una Copa del Mundo. El primero fue Iker Casillas, quien ganó el premio durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

El desempeño defensivo de España permitió que Simón terminara la competencia con una cifra de goles recibidos que lo colocó entre los porteros reconocidos por la FIFA.

Pau Cubarsí recibe el premio al mejor jugador joven del Mundial 2026

Pau Cubarsí fue elegido como el mejor futbolista joven del Mundial 2026. El defensor español recibió el reconocimiento después de formar parte del equipo campeón dirigido por Luis de la Fuente.

Con 21 años, el jugador del FC Barcelona tuvo participación durante la competencia y se convirtió en uno de los futbolistas menores de edad deportiva considerados dentro de la nueva generación de España.

Cubarsí compartió protagonismo con Lamine Yamal, otro jugador menor de 20 años que representó a la selección española durante el torneo. Los premios individuales cerraron la edición 2026 de la Copa del Mundo, en la que España conquistó el título después de vencer a Argentina en la final.

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