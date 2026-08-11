Nikola Jokic busca una renovación histórica: los contratos más caros en la NBA

Jokic podría firmar por 359.5 millones de dólares y superar a Tatum, Brown y las mayores estrellas entre los contratos de la NBA

Nikola Jokic podría volver a hacer historia en la NBA. El pívot serbio de los Denver Nuggets tiene la posibilidad de firmar un contrato por 359.5 millones de dólares y cinco temporadas, una cifra que lo convertiría en el jugador con el acuerdo más valioso de todos los tiempos.

El tres veces MVP todavía tiene dos años de contrato con Denver y una opción de jugador para la temporada 2027-28. La clave estaría en esperar: Jokic podría renunciar a esa opción y colocarse en posición de negociar el próximo verano el acuerdo de cinco años por 359.5 millones, en lugar de aceptar la extensión de cuatro temporadas y alrededor de 278 millones que puede garantizarse actualmente.

Jokic ya posee el tercer contrato más valioso de la NBA, únicamente detrás de Jayson Tatum y Jaylen Brown. Después de llegar a la liga como la selección número 41 del Draft de 2014, ganar tres MVP y conquistar el campeonato con Denver en 2023, el serbio ahora apunta a dar otro salto: pasar del tercer lugar al primer puesto de una lista dominada por las principales estrellas de esta generación.

Los contratos más valiosos de la NBA

El crecimiento del límite salarial y las extensiones máximas para las grandes figuras han transformado completamente las cifras de la NBA. Jayson Tatum encabeza actualmente la clasificación con los 313.9 millones de dólares de su extensión con los Boston Celtics, firmada en julio de 2024 y vigente desde la campaña 2025-26.

Boston realizó la inversión después de que su estrella encabezara al equipo que conquistó el campeonato de 2024, además de acumular cinco selecciones consecutivas al All-Star y tres apariciones seguidas en el Primer Equipo All-NBA. Desde entonces, Tatum ha continuado como la pieza central de uno de los principales contendientes de la Conferencia Este.

El segundo lugar corresponde a Jaylen Brown y los 285.4 millones de dólares de la extensión que firmó originalmente con Boston en 2023. El acuerdo llegó después de su inclusión en un equipo All-NBA y terminó encontrando una rápida justificación deportiva: Brown fue MVP de las Finales de la Conferencia Este y posteriormente MVP de las Finales durante el campeonato de los Celtics en 2024. Sin embargo, el enorme costo de mantener dos contratos supermax y las restricciones del segundo delantal salarial terminaron modificando la construcción del equipo y Brown fue traspasado a Philadelphia para la nueva campaña.

Después aparece Nikola Jokic, con 276.1 millones de dólares, quien antes de terminar de cumplir uno de los contratos más grandes de la historia, ya tiene a la vista uno que podría superar a todos.

Donovan Mitchell ocupa el cuarto puesto con un acuerdo de 272.9 millones de dólares con Cleveland, estructurado en 2026 para mantenerlo con los Cavaliers hasta 2030. La franquicia decidió volver a apostar por su principal referente después de siete selecciones al All-Star. El top cinco lo completa Shai Gilgeous-Alexander, con 271.7 millones de dólares garantizados por Oklahoma City. El canadiense consiguió en 2024-25 el campeonato de la NBA, el MVP de temporada regular, el MVP de las Finales y el título de anotación con 32.7 puntos por partido. Un año después volvió a conquistar el MVP.

Por debajo de ellos aparecen Evan Mobley y Cade Cunningham alcanzaron los 269.1 millones de dólares, mientras que Victor Wembanyama aparece con 252.3 millones. Tyrese Haliburton y Anthony Edwards, ambos con acuerdos por 244.6 millones de dólares, completan los diez primeros puestos. Haliburton llevó a Indiana hasta las Finales de 2025 después de convertirse en uno de los mejores generadores ofensivos de la NBA.

Jayson Tatum | Boston Celtics | 2025-2029 | $313,933,410 Jaylen Brown | Philadelphia 76ers | 2024-2028 | $285,393,640 Nikola Jokic | Denver Nuggets | 2023-2027 | $276,122,630 Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers | 2027-2030 | $272,885,312 Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | 2027-2030 | $271,656,000 Evan Mobley | Cleveland Cavaliers | 2025-2029 | $269,085,780 Cade Cunningham | Detroit Pistons | 2025-2029 | $269,085,780 Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | 2027-2031 | $252,300,000 Tyrese Haliburton | Indiana Pacers | 2024-2028 | $244,623,120 Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | 2024-2028 | $244,623,120

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