El jefe de árbitros de UEFA aclara que el VAR no es para jugadas microscópicas: “Es fútbol, no la PlayStation”

El jefe de árbitros de la UEFA, Roberto Rosetti, tuvo una reunión con altos mandos de la Premier League, la Serie A, LaLiga, la Ligue 1 y la Bundesliga

El VAR podría sufrir cambios para su aplicación en el fútbol | Reuters

El jefe de árbitros de la UEFA, Roberto Rosetti, sostuvo una reunión con altos mandos de la Premier League, la Serie A, LaLiga, la Ligue 1 y la Bundesliga antes de presentar una nueva herramienta que busca ayudar a los aficionados a comprender mejor la aplicación del VAR (Árbitro Asistente de Video) en partidos de la próxima temporada. La iniciativa surge ante la percepción de que el sistema todavía no ha cumplido por completo con uno de sus principales objetivos: reducir las dudas y la polémica alrededor de las decisiones arbitrales.

De acuerdo con Roberto Rosetti, uno de los principales problemas del VAR en la actualidad es su uso para analizar situaciones microscópicas en lugar de intervenir únicamente cuando existe un error claro y manifiesto, tal como lo establece el espíritu del reglamento. Esta situación ha generado cuestionamientos entre los aficionados, especialmente en jugadas donde la diferencia de un solo frame puede modificar por completo la interpretación de una acción.

“Somos conscientes de que, actualmente, no existe satisfacción generalizada sobre cómo el VAR está afectando al fútbol”, declaró Roberto Rosetti en una charla publicada por la BBC. “Por eso queremos evitar centrarnos en situaciones microscópicas. El contexto es fundamental. Esto es fútbol, no el PlayStation. Debemos ser extremadamente cuidadosos. Nos gustan los árbitros con personalidad, que tomen decisiones sobre el terreno de juego y que el VAR intervenga únicamente en situaciones claras y manifiestas. Es decir, imágenes claras y sin demasiadas repeticiones. Es algo muy importante para nosotros”, explicó.

Roberto Rosetti anunció el lanzamiento de “Clear Line”, un portal de video que funcionará como una biblioteca de situaciones para explicar a los aficionados cuándo y cómo debe intervenir el VAR. La herramienta pretende servir como referencia para entender las decisiones tomadas durante los partidos y comparar diferentes acciones bajo los mismos criterios.

El jefe de árbitros de la UEFA también señaló que otro de los desafíos está en las diferencias que existen entre las principales ligas europeas a la hora de aplicar el videoarbitraje en situaciones similares. Por ello, la UEFA busca trabajar junto con las competiciones para conseguir una mayor coherencia en la interpretación de las reglas.

“La idea es lograr una mayor coherencia en la aplicación de las reglas. El fútbol no es perfecto y, a veces, seguiremos viendo situaciones similares interpretadas de distinta manera, pero al menos estamos trabajando juntos”, afirmó el encargo del arbitraje en la UEFA. “Empezamos a pensar en cómo podíamos ayudar a todos a comprender mejor el VAR. Clear Line es una biblioteca, una estructura, un documento donde explicamos cuándo y cómo intervendrá el VAR. Esta no es una página web para árbitros. Este es el espacio al que acudirías después de un partido de la Champions League para comprobar cómo se compara un incidente con esta biblioteca. Es para los clubes, para los jugadores, para los aficionados”, sentenció.

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