Antigua necesita una hazaña para seguir con vida en la Centroamericana 2026

El equipo ‘aguacatero’ cayó en sus dos primeros compromisos.

Antigua GFC volvió a caer en la Copa Centroamericana 2026 | Media Concacaf

El equipo de Antigua tiene por delante una auténtica final. El próximo jueves 13 de agosto se jugará ‘la ropa’ como local en el estadio Pensativo ante el equipo de Marathon, frente al que solo le sirve una victoria si pretende seguir con vida en la Copa Centroamericana 2026, donde acumula dos derrotas, contra Alianza y Real Estelí, que lo comprometieron.

Es por eso que los ‘coloniales’ no tienen más margen y están obligados a sumar de a tres contra un Marathon que, para el caso, ganó uno y perdió el otro y es por eso que se trata de un rival directo en la lucha por ser uno de los dos que seguirán en competencia finalizada la fase de grupos.

El equipo de Mauricio Tapia, hay que decirlo, perdió sus dos primeros juegos aunque compitiendo y estando a la altura, y por eso es que el panorama si bien es adverso está acompañado por un modelo de juego que le vino dando resultado. En ello debe confiar el equipo ya que de esta forma, logró ser campeón consecutivo de Guatemala hace un año.

Para buena, llegan al partido decisivo luego de obtener una victoria por la tercera fecha del Apertura 2026 de Guatemala ante Guastatoya. Una victoria 2 a 0 que vale mucho más que tres puntos en esto de que suma para la confianza del equipo.

“En el torneo nacional damos un paso, aunque en lo internacional no, pero las versiones de los equipos es la misma, eso me tranquiliza, pero la diferencia de contra Guastatoya y Alianza es que anotamos, pero hay que insistir, entender lo que no estamos haciendo en la Centroamericana”, señaló en conferencia Tapia.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Copa Centroamericana 2026 hoy?

La segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026 llegó a su fin y algunos equipos comienzan a tomar ventaja en la pelea por los cuartos de final. Alajuelense, Alianza FC de El Salvador, Olimpia, Saprissa y Motagua tienen puntaje perfecto, mientras que Municipal también se mantiene invicto y alcanzó las cuatro unidades. En el otro extremo aparecen equipos como Antigua GFC, UMECIT y Verdes FC, que perdieron sus dos primeros encuentros y quedaron obligados a reaccionar en las próximas fechas para mantener vivas sus posibilidades de clasificación.

Grupo B

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG 1 Alianza FC (SLV) 6 2 2 0 0 3 1 +2 2 Real Estelí FC 3 1 1 0 0 2 0 +2 3 CD Marathón 1 1 0 1 0 0 0 0 4 CS Herediano 1 2 0 1 1 0 1 -1 5 Antigua GFC 0 2 0 0 2 1 4 -3

Te puede interesar