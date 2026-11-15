Los conciertos en El Campín: un dolor de cabeza para Santa Fe y Millonarios en cuadrangulares de Liga BetPlay

El ‘Cardenal’ y el ‘Embajador’ quedaron en el grupo A y B respectivamente, se podría dar una final entre sí.

Santa Fe y Millonarios en un ranking/ Vizzor.

Independiente Santa Fe venció 0-2 a Internacional de Bogotá este 13 de noviembre en la jornada 19 de la Liga BetPlay 2026-II, por su parte Millonarios hizo lo mismo contra Alianza este sábado en El Campín, el cuadro ‘Embajador’ volverá a jugar las semifinales del Fútbol Profesional Colombiano después de haber estado ausente en dos ocasiones.

Sin embargo no todo es ‘color de rosa’ para ambos elencos capitalinos, ya que la utilización del Estadio Nemesio Camacho El Campín para cuestiones extradeportivas es un verdadero dolor de cabeza para todo el ambiente de los dos clubes: directivos, jugadores e hinchada, ya que próximamente hay programados 4 conciertos en el máximo escenario de los bogotanos y la programación de sus partidos será un problema para DIMAYOR.

¿Qué conciertos hay próxima mente en el Estadio El Campín?

21 de noviembre | Juntos de Nuevo – vallenato.

4, 5 y 6 de diciembre | Karol G.

Días atrás el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, aseguró que el club ya estaba analizando la situación, que tal vez por 1 ó 2 fechas de estos cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II se tendrían que trasladar de escenario: Tunja o el Estadio de Techo, ya que los eventos musicales impiden que se jueguen los 3 compromisos de local en el ‘Coloso de la 57’ y que por tal motivo es complicado lanzar plan de abonos para sus hinchas.

La gran preocupación para ambos planteles pasa especialmente por las 2 últimas fecha de estos cuadrangulares, ya que serán 3 recitales de la artista colombiana, por su infraestructura y todo el escenario que por lo general arma en sus presentaciones, se podría tomar varios días antes para el montaje y días posteriores para el respectivo desmontaje.

Los problemas de Santa Fe y Millonarios en este 2026: no pudieron utilizar El Campín

Independiente Santa Fe se tuvo que trasladar al municipio de Mosquera, Cundinamarca para jugar un partido ante Fortaleza por Copa BetPlay, de igual manera se tuvo que ir a jugar a Tunja, Boyacá la final de ida de la Liga BetPlay Femenina contra Deportivo Cali, ya que El Campín estaba alquilado para el concierto de BTS.

Por su parte, Millonarios tuvo que dar marcha atrás la realización de un partido vs Once Caldas por Liga BetPlay, a escasas horas para que rodara el balón en el ‘Coloso de la 57’, árbitros y persona de DIMAYOR se percataron que la grama no estaba en condiciones óptimas para que se pudiera realizar el encuentro deportivo y evitaron alguna lesión grave de los jugadores.

Hasta el momento Independiente Santa Fe y Millonarios están a la deriva de lo que será la programación de los cuadrangulares, para analizar inicialmente si podrán o no jugar en El Campín, seguidamente sí es viable sacar venta de abonos o algún plan de boletas para el acompañamiento de sus hinchas y por último qué escenario buscan para poder jugar los partidos que no puedan ofician como local en el ‘Coloso de la 57’.

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