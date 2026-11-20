Portugal, España y Francia quedaron del mismo lado del cuadro de la Nations League 2027, lo que garantiza una final con al menos una selección debutante y un posible nuevo campeón

Los cruces de la UEFA Nations League en 2027 | Claro Sports

El sorteo de los cuartos de final de la UEFA Nations League 2026-2027 dejó una particularidad histórica que marcará el desenlace de la quinta edición del torneo. Portugal, España y Francia, las únicas selecciones que han conquistado el campeonato desde su creación en 2018, quedaron ubicadas en el mismo lado del cuadro, por lo que solamente una de ellas podrá disputar la final del próximo 13 de junio.

En la otra mitad aparecen Alemania, Inglaterra, Bélgica y Noruega, cuatro selecciones que nunca han disputado una final de la Nations League. Esta distribución garantiza que el partido por el título contará con al menos un finalista inédito, independientemente de los resultados que se produzcan en los cuartos de final y las semifinales.

El torneo, que hasta ahora ha repartido sus cuatro títulos entre tres países, podría incorporar a un nuevo campeón en su palmarés. Portugal domina el historial con dos coronas, conseguidas en 2019 y 2025, mientras que Francia levantó el trofeo en 2021 y España lo hizo en 2023. El sorteo celebrado este viernes 20 de noviembre en Nyon, Suiza, también abrió la posibilidad de repetir dos finales históricas de la competencia, ahora en los cuartos de final.

Portugal, España y Francia: los tres campeones quedaron en el mismo camino hacia la final

España enfrentará a Francia y Países Bajos se medirá con Portugal en los cuartos de final, dos eliminatorias que reunirán a los tres campeones históricos y a uno de los subcampeones de la primera edición. Los vencedores de estas series se enfrentarán en semifinales, de modo que dos de los tres países que ya levantaron el trofeo quedarán eliminados antes del partido por el campeonato.

Portugal llega como vigente campeón y único bicampeón de la Nations League, después de vencer a España en la final de 2025 mediante una tanda de penaltis, tras el empate 2-2 en Múnich. La selección portuguesa buscará su tercera corona, aunque primero tendrá que superar a Países Bajos y posteriormente al vencedor del cruce entre españoles y franceses. Por su parte, la selección neerlandesa también tiene la oportunidad de conquistar su primer título, después de perder la final inaugural de 2019.

Alemania, Inglaterra, Bélgica y Noruega buscan disputar su primera final de la Nations League

La segunda ruta del cuadro presenta un escenario distinto. Noruega enfrentará a Inglaterra, mientras que Bélgica se medirá con Alemania, en dos eliminatorias que asegurarán la presencia de un nuevo protagonista en la final. Ninguna de estas cuatro selecciones ha llegado al partido por el título desde la creación del campeonato, pese a contar con antecedentes importantes en otras competiciones internacionales.

Inglaterra llega después de terminar como líder del Grupo A3 con 15 puntos, mientras que Noruega consiguió su clasificación con nueve unidades y el segundo lugar del Grupo A4. El enfrentamiento también pondrá frente a frente a Erling Haaland y la selección inglesa. En la otra eliminatoria, Alemania buscará superar su mejor actuación de 2025, cuando terminó en el cuarto puesto, mientras que Bélgica intentará alcanzar por primera vez una final después de haber terminado cuarta en 2021.

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La Nations League revive las finales de 2019 y 2021 con dos revanchas en cuartos

Dos de los cuatro enfrentamientos de cuartos de final repetirán partidos que anteriormente definieron al campeón de la Nations League. En 2019, Portugal derrotó 1-0 a Países Bajos en Oporto y conquistó la primera edición del torneo, gracias a un gol de Gonçalo Guedes. Ocho años después, ambas selecciones volverán a cruzarse en una eliminatoria directa, con los neerlandeses ante la posibilidad de cobrar revancha por aquella derrota.

España y Francia también tienen una cuenta pendiente desde la final de 2021, cuando los franceses se impusieron 2-1 en Milán con anotaciones de Karim Benzema y Kylian Mbappé, después de que Mikel Oyarzabal adelantara al conjunto español. La rivalidad sumó otro capítulo en las semifinales de 2025, con una victoria española por 5-4. Ahora, las dos selecciones volverán a enfrentarse por un boleto a la fase final y la oportunidad de conquistar su segunda corona.

¿Cuándo se disputan los cuartos de final, semifinales y final de la Nations League 2027?

Los cuartos de final se disputarán a doble partido entre el 25 y el 30 de marzo de 2027. España recibirá a Francia el 25 de marzo y visitará territorio francés el día 28. Bélgica también comenzará su eliminatoria contra Alemania el 25 de marzo. Por su parte, Noruega enfrentará a Inglaterra y Países Bajos recibirá a Portugal el 27 de marzo, mientras que las vueltas de estas dos series quedaron programadas para el día 30.

Las semifinales se celebrarán el 9 y 10 de junio de 2027, mientras que la final tendrá lugar el domingo 13 de junio, en una sede todavía por confirmar. El primer encuentro enfrentará al ganador de Países Bajos-Portugal contra el vencedor de España-Francia; el segundo reunirá a los clasificados de Bélgica-Alemania y Noruega-Inglaterra. De esta manera, la quinta final de la Nations League tendrá por primera vez a Alemania, Inglaterra, Bélgica o Noruega como uno de sus protagonistas, con la posibilidad de que el torneo corone a un campeón distinto de Portugal, España y Francia.