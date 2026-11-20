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Pérez Zeledón Saprissa, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Pérez Zeledón recibe a Saprissa por la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica, con tres puntos que pesan en los dos extremos de la tabla. Los Guerreros del Sur buscan cortar su racha sin ganar y sumar de cara a la lucha por la permanencia, mientras que los morados necesitan un buen resultado para defender el liderato ante Cartaginés. Aquí te contamos a qué hora se juega y dónde ver el partido en vivo.

Pérez Zeledón ocupa el último lugar con 11 puntos, producto de dos triunfos, cinco empates y nueve derrotas. El equipo de Ronald Gómez viene de igualar 1-1 en su visita a San Carlos y no gana desde el 5 de septiembre, cuando se impuso 3-2 ante Herediano fuera de casa. Con dos jornadas por disputar, los generaleños necesitan sumar para llegar al próximo Clausura con más margen en la pelea por la permanencia, que se define en la tabla acumulada.

Por su parte, Saprissa lidera el Apertura con 31 unidades, las mismas que Cartaginés, al que supera por diferencia de gol. El conjunto de Hernán Medford registra diez victorias, un empate y cinco derrotas, y viene de vencer 2-1 a Puntarenas para llegar a tres partidos sin perder. Con el liderato todavía en disputa, el Monstruo buscará prolongar esa racha en Pérez Zeledón y llegar a la última fecha con la posibilidad de cerrar la fase regular en el primer puesto.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Pérez Zeledón vs Saprissa de la jornada 17 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Pérez Zeledón y Saprissa será el sábado 21 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Municipal Pérez Zeledón y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV y FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Pérez Zeledón vs Saprissa hoy

Saprissa no podrá contar con Bancy Hernández, expulsado ante Puntarenas, mientras que Pérez Zeledón no cuenta con futbolistas sancionados que no puedan estar disponibles para este partido de la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Ronald Gómez y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Pérez Zeledón: Miguel Ajú; Rawy Rodríguez, William Fernández, Manuel Aguilar, Mauricio Núñez; José Porras, Joaquín Aguirre, Wilber Rentería, Allan Fallas, Axel Amador; y José Alvarado. DT: Ronald Gómez.

Saprissa: Abraham Madriz; Gerald Taylor, Fidel Escobar, Douglas Sequeira, Joseph Mora; Alberth Barahona, Mariano Torres, Andrey Soto, Gerson Torres, David Guzmán; y Newton Williams. DT: Hernán Medford.

Antecedentes y últimos resultados del Pérez Zeledón vs Saprissa en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Pérez Zeledón y Saprissa:

24 de julio de 2026 | Saprissa 5-1 Pérez Zeledón | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 5 de abril de 2026 | Saprissa 4-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 29 de enero de 2026 | Pérez Zeledón 3-3 Saprissa | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 22 de septiembre de 2025 | Saprissa 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de julio de 2025 | Pérez Zeledón 0-1 Saprissa | Torneo Apertura 2025

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