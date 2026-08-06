Luis Díaz desata locura en Hong Kong: así vive su pretemporada con el Bayern

El extremo colombiano, bajo las órdenes de Vincent Kompany, es la sensación del plantel que afronta los compromisos de fogueo.

Luis Díaz, jugador del Bayern | REUTERS

El Bayern Munich acapara miradas en el otro lado del continente. La escuadra alemana, defensora del título de la Bundesliga, afronta sus primeros duelos de pretemporada en suelo asiático por el Audi Cup. Sin duda, miles de aficionados no han perdido la oportunidad de alentar a su equipo, próximo a medirse ante el Aston Villa.

Los bávaros impusieron condiciones en el primer duelo, disputado en Corea del Sur. El saldo fue de victoria 1-2 ante el Jeju SK con goles de Felipe Chávez y Bastian Assomo. Del otro lado, Chang-Min Lee marcó el único gol para el onceno asiático.

Para despedirse con honores de Asia, el Bayern jugará contra los ‘Villanos’ de Birmingham. Previo a ese duelo, los teutones concedieron una jornada de entrenamiento junto a la hinchada. El Kai Tak Stadium de Hong Kong albergó esa cercanía entre los fanáticos y el plantel.

Luis Díaz, el más buscado por los hinchas en Hong Kong

Luego de haber presentado la equipación local, en un reporte fotográfico, Díaz compartió con los hinchas. Se acercó para la firma de camisetas, así como el gesto de tomarse fotografías con ellos. Llamó la atención su nuevo look, que tal vez inspire un nuevo ciclo para él después del Mundial 2026.

‘Lucho’ disputó 12 minutos en el duelo de exhibición contra el Jeju SK. Posiblemente, contra el Aston Villa, vaya desde el arranque junto a todo el equipo de gala que viajó a la pretemporada. Cabe recordar que una buena cantidad de jugadores se quedó en recuperación, o en su defecto, el descanso para los que llegaron más lejos en la Copa del Mundo.

“Es difícil mejorar. No se trata solo de los trofeos que hemos ganado, sino también de la cantidad de goles y de partidos que hemos ganado. Es posible, pero difícil. En este momento digo que nuestro objetivo es ganar la Champions League, no hay duda al respecto. Y durante la temporada diré que debemos concentrarnos en el próximo partido. Para lograr eso, ganar la Bundesliga, la Copa, la Champions League, necesitamos que todo el equipo esté en forma y sano”, explicó Kompany sobre lo que espera de la temporada, donde espera el protagonismo de Díaz en materia de goles y asistencias.

Luego de su próximo duelo contra los ingleses, afrontará la Telekom Cup en Alemania frente al Leipzig y otro duelo más de fogueo ante el Heidenheim. El debut oficial de la temporada, por la Supercopa Alemana, será contra el Borussia Dortmund el 22 de agosto en el mítico Signal Iduna Park.

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