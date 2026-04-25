Dos bajas confirmadas en Chivas; habrá cambios obligados ante Tijuana

José Castillo tiene una lesión muscular y Luis Romo se encuentra suspendido un juego por acumulación de tarjetas amarillas

José Castillo y Luis Romo no estarán contra Tijuana. | Imago 7

Para el encuentro de este sábado, en el que Chivas recibirá la visita de Xolos de Tijuana, el técnico rojiblanco, Gabriel Milito, tiene presupuestadas varias modificaciones al once estelar, en el que buscará afianzarse como superlíder absoluto, y en el que Chivas buscará alcanzar varios objetivos colectivos e individuales.

Para el encuentro de este sábado, el Rebaño no podrá contar con dos elementos clave en la línea defensiva. José Castillo y Luis Romo no estarán disponibles para el encuentro de la Jornada 17 ante Xolos de Tijuana.

En el caso de Castillo, una lesión muscular lo viene marginando desde el partido ante Necaxa, y para el encuentro de hoy es probable que tampoco llegue en óptimo estado.

En el caso de Romo, deberá pagar su respectiva sanción por llegar a cinco tarjetas amarillas en el duelo ante Necaxa, pero llegará limpio para la Liguilla.

La buena noticia es que ya recuperó a Omar Govea, quien salió de una lesión muscular y puede ser considerado para el encuentro de hoy, inclusive como titular.

En este caso, el técnico ha probado varias opciones, pero ninguna le dio las respuestas que encontró en el volante potosino, por eso no sería sorpresa que Govea aparezca desde el arranque como titular.

Ante estos movimientos, es probable que el técnico considere formar con una línea de cuatro defensas: Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo y Bryan González.

Omar Govea y Rubén González en medio campo, con Roberto Alvarado y Efraín Álvarez en la generación de juego.

Otra duda es si el técnico confiará en Ángel Sepúlveda, quien se he recuperado de una lesión muscular, o si vuelve a apostar por Ricardo Marín como acompañante de Armando González, quien buscará el título de goleo esta noche.

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