¡Histórico! Marie-Louise Eta debuta como la primera mujer que dirige a un equipo varonil en la Bundesliga

La entrenadora alemana de 34 años asumió el cargo de forma interina en el Union Berlín tras la salida de Steffen Baumgart; caen 2-1 ante Wolfsburgo

Marie-Louise Eta rompe barreras y dirige en la Bundesliga. | Reuters

El fútbol europeo vive un momento que ya quedó marcado en la historia. Marie-Louise Eta se convirtió en la primera mujer en dirigir a un equipo varonil en una de las cinco grandes ligas de Europa, tras tomar el mando del Union Berlín en la Bundesliga. Su debut se dio en la jornada 30 ante el Wolfsburgo, en un hecho sin precedentes para el balompié internacional.

La entrenadora alemana, de 34 años, asumió el cargo de forma interina luego de la salida del técnico Steffen Baumgart, en un contexto complicado para el club. El Union Berlín se encuentra en la pelea por mantenerse en la categoría, por lo que Eta tendrá la responsabilidad de dirigir los últimos partidos de la temporada con el objetivo de asegurar la permanencia.

El debut no terminó con el resultado esperado, ya que el Union Berlín cayó 2-1 ante el Wolfsburgo, pero el marcador pasó a segundo plano frente a la relevancia del momento. La presencia de Eta en el banquillo representó un paso que nunca antes se había dado en ligas como la Bundesliga, LaLiga, Premier League, Serie A o Ligue 1.

Antes de asumir este reto, Eta ya tenía recorrido dentro del club. Formó parte del cuerpo técnico como asistente y también trabajó con el equipo sub 19, lo que facilitó su llegada al primer equipo. Incluso, en 2023 ya había hecho historia al convertirse en la primera mujer en integrar un cuerpo técnico en la Bundesliga.

Su trayectoria también incluye una etapa como futbolista profesional en Alemania, antes de enfocarse en la dirección técnica. Con el paso de los años, construyó un perfil dentro del desarrollo de talento y estructuras del club, lo que hoy la coloca como una figura clave en un momento de alta exigencia deportiva.

El caso de Marie-Louise Eta abre una nueva etapa en el fútbol internacional. Su presencia en el banquillo del Union Berlín no solo responde a una decisión deportiva, también marca un precedente en una industria donde la participación femenil en equipos varoniles había sido limitada. Su debut ya forma parte de la historia y pone el foco en lo que viene para las nuevas generaciones dentro del fútbol.

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