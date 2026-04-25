Achuapa vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Achuapa vs Antigua GFC, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El partido entre Achuapa y Antigua GFC se disputará este domingo 26 de abril en el Estadio Municipal Manuel Ariza por la jornada 22 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Será un duelo de cierre de fase regular con realidades opuestas. En el último enfrentamiento entre ambos equipos, los Panzas Verdes ganaron 1-0.

Achuapa llega tras perder 1-3 frente a Cobán Imperial en la jornada anterior. El equipo de Rafael Loredo ha tenido una campaña irregular y ya confirmó su descenso a la segunda división. Con esa situación definida, intentará cerrar su participación en la máxima categoría con una actuación digna ante su afición, pese a los resultados negativos acumulados en el torneo.

Por su parte, Antigua GFC viene de vencer 2-1 a Malacateco. El conjunto visitante ha mostrado un rendimiento más consistente en las últimas fechas y se mantiene en la parte alta de la tabla. Buscará sumar nuevamente para terminar la fase regular con buenas sensaciones y mantener su posición de privilegio en la clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Achuapa vs Antigua GFC de la jornada 22 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Achuapa vs Antigua GFC está programado para el domingo 26 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Municipal Manuel Ariza. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de la multiplataforma de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Achuapa vs Antigua GFC hoy

Ni Achuapa ni Antigua GFC cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 22 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Rafael Loredo y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Achuapa : Luis Fernando Ruiz, Dayron Suazo, Carlos Castrillo, Carlos Santos, Yeison Carabalí, Randall Corado, Didier Acosta, Denilson Bol, Isaías de León, Alexis Matta, Erick Sánchez. DT : Rafael Loredo.

: Luis Fernando Ruiz, Dayron Suazo, Carlos Castrillo, Carlos Santos, Yeison Carabalí, Randall Corado, Didier Acosta, Denilson Bol, Isaías de León, Alexis Matta, Erick Sánchez. : Rafael Loredo. Antigua GFC: Luis Morán, Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, José Ardón, Kevin Grijalva, Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Oscar Santis, Brayam Castañeda, Andris Herrera, Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes y últimos resultados del Achuapa vs Antigua GFC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Achuapa vs Antigua GFC:

4 de marzo de 2026 | Antigua GFC 1-0 Achuapa | Torneo Clausura

11 de octubre de 2025 | Antigua GFC 1-0 Achuapa | Torneo Apertura

2 de agosto de 2025 | Achuapa 2-0 Antigua GFC | Torneo Apertura

27 de abril de 2025 | Antigua GFC 2-0 Achuapa | Torneo Clausura

1 de marzo de 2025 | Achuapa 2-0 Antigua GFC | Torneo Clausura

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