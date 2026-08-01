¡Festejan! UEFA celebra la retirada del proyecto FIFA Forward Enterprise

La confederación europea destacó el rechazo internacional a la propuesta y exigió revisar el origen del proyecto

Infantino vs la UEFA… una relación rota. | Reuters.

La UEFA celebró que la FIFA haya retirado la propuesta FIFA Forward Enterprise, proyecto que contemplaba permitir la participación de capital privado en la explotación comercial de sus competiciones, incluida la Copa del Mundo. El organismo europeo señaló que la decisión se produjo después del rechazo expresado por federaciones y confederaciones de distintas regiones.

En un comunicado, la UEFA recordó que sus federaciones nacionales rechazaron por unanimidad el plan, una postura a la que se sumaron asociaciones, ligas, clubes, futbolistas, aficionados y representantes políticos. Para la organización, la oposición internacional permitió frenar una iniciativa que podía modificar el manejo de los principales torneos de la FIFA.

“La UEFA celebra la decisión de la FIFA de retirar su plan de vender una participación en sus competiciones, incluida la Copa del Mundo, a manos privadas”, indicó el organismo. También agradeció a quienes se manifestaron contra el proyecto y defendieron que “el fútbol no está en venta”.

Pese a la cancelación, la UEFA advirtió que el retiro de la propuesta no resuelve los cuestionamientos sobre la forma en la que fue preparada y presentada. La confederación criticó que el proyecto se desarrollara sin información pública suficiente y pidió identificar a las personas que participaron en su elaboración.

El organismo europeo anunció que trabajará durante las próximas semanas con sus federaciones y con otras confederaciones para revisar lo ocurrido. El objetivo será definir medidas que impidan que una iniciativa de este tipo vuelva a avanzar sin una consulta previa entre las asociaciones que integran la FIFA.

La UEFA también señaló que la actual dirigencia de la FIFA perdió su confianza y la de otros integrantes del fútbol internacional. En su posicionamiento recordó las declaraciones realizadas por Gianni Infantino durante su campaña para asumir la presidencia del organismo en 2016, cuando prometió transparencia y participación permanente de las federaciones.

De acuerdo con la UEFA, esas promesas no se cumplieron durante el proceso de FIFA Forward Enterprise. La confederación calificó el acuerdo como opaco y cuestionó que se buscara impulsarlo pese a que la FIFA cuenta con reservas superiores a los 5 mil millones de dólares, según las cifras mencionadas en el propio comunicado.

Ante este escenario, la UEFA propuso modificar la distribución de los recursos del programa FIFA Forward, utilizado para financiar el desarrollo del fútbol en las asociaciones miembro. Su planteamiento consiste en utilizar una parte de las reservas de la FIFA para apoyar al fútbol base y a las federaciones nacionales, sin entregar derechos sobre la Copa del Mundo u otras competiciones a inversionistas privados.

“La propuesta ya no existe. La tarea de recuperar la confianza en la FIFA apenas comienza”, concluyó la UEFA. Para el organismo europeo, la retirada de FIFA Forward Enterprise representa una victoria para los distintos sectores del fútbol, aunque consideró necesario mantener la revisión sobre la administración, la transparencia y el uso de los recursos dentro de la FIFA.

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