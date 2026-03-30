¡Cardiff fracasa en su millonaria demanda tras la muerte de Emiliano Sala!

Un tribunal francés desestimó la demanda de indemnización del Cardiff, equipo que pedía 122.2 millones de euros tras la muerte de Emiliano Sala

Fin al caso de Emiliano Sala | AFP: Loic Venance

El Tribunal de Comercio de Nantes rechazó este lunes 30 de marzo la demanda presentada por el Cardiff City contra el FC Nantes, que solicitaba una indemnización de 122,2 millones de euros tras la trágica muerte del futbolista argentino Emiliano Sala en un accidente aéreo ocurrido en enero de 2019. La noticia, que conmocionó al mundo del fútbol, cierra un capítulo legal siete años después de la tragedia.

La justicia francesa determinó, además, que será el Cardiff City quien deberá pagarle al Nantes más de 300 mil euros por daños morales. Esta decisión ha generado controversia y debate en el ámbito deportivo, dado que el caso aún despierta debate por la prematura pérdida del delantero sudamericano.

El club galés presentó la demanda bajo el argumento de “daños sufridos” por la imposibilidad de que Emiliano Sala jugara con ellos. La muerte del jugador se produjo cuando viajaba desde Francia a Gales para incorporarse a su nuevo equipo, un traslado que nunca se concretó debido al accidente aéreo.

Emiliano Sala, delantero de 28 años, falleció el 21 de enero de 2019 tras la caída de la aeronave monomotor en el mar cerca de la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha. El argentino iba a cerrar su traspaso al Cardiff City por 17 millones de euros, pero su sueño de debutar con el equipo galés quedó truncado de manera inesperada.

El conflicto entre los clubes llegó a los tribunales en 2023, cuando Cardiff City presentó formalmente la demanda en Francia. El equipo buscaba una compensación por la supuesta pérdida de ingresos y otros daños derivados del fallecimiento del futbolista, al argumentar que el Nantes podría haber tenido responsabilidad en la organización del vuelo privado.

La demanda incluía una solicitud de más de 122 millones de euros, basada en un cálculo que relacionaba los goles y puntos aportados por el atacante hasta el momento de su fichaje en enero de 2019. Según Cardiff, esa cifra representaba la contribución económica que el jugador habría ofrecido para mantener al club en la máxima categoría.

Según reportes de medios locales, la madre de Emiliano Sala estuvo presente en el juzgado para presenciar la deliberación del tribunal francés, un momento cargado de emociones y que marca el cierre de un prolongado litigio que mantuvo en vilo a los aficionados del fútbol mundial.

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