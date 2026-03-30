Rating Colombia del 29 de marzo de 2026, según CNC: ¿Quién abandonó ‘La Casa de los Famosos’?

La Selección Colombia cayó ante Francia en Estados Unidos y el partido acaparó a la audiencia nacional.

Casa De Los Famosos 29/03 / Canal RCN.

Fue un domingo de bastante movimiento en la televisión nacional, especialmente por la disputa del compromiso de Colombia ante Francia, por amistoso FIFA, además la noche de eliminación de ‘La Casa de los Famosos’ y varios programas más. Consulte el rating nacional en Claro Sports.

Rating en Colombia del 29 de marzo de 2026, según CNC

1. Gol Caracol: Colombia vs Francia | Canal Caracol | 14.04%

2. Noticias Caracol PRM | 8.94%

3. Gol Caracol: previa, Colombia vs Francia | Canal Caracol | 7.53%

4. Los Informantes | Canal Caracol | 7.41%

5. Séptimo Día | Canal Caracol | 6.83%

6. La Casa de los Famosos | Canal RCN | 6.04%

7. Noticias Caracol MD | 5.77%

8. La Red | Canal Caracol | 5.56%

9. Expediente Final | Canal Caracol | 5.35%

10. Noticias RCN | 3.48%

¿A quién eligieron los colombianos para ver a la Selección?

Un verdadero cachetazo recibió Colombia este domingo a manos de Francia. Con una triste presentación, al igual que contra Croacia, el equipo nacional culminó esta doble fecha de amistosos FIFA de marzo con un saldo de 2 derrotas y -3 goles, algo preocupante de cara a lo que se viene en el Mundial.

En cuanto al rating, nuevamente hubo goleada por parte de Gol Caracol y el Canal Caracol sobre RCN, con 14.04% el más visto y en el primer lugar de Caracol, a comparación del 3.08% de RCN, que ni siquiera aparece en el top 10.

Once titular de Colombia contra Francia | FCF.

¿Quién abandonó ‘La Casa de los Famosos’?

Como es costumbre en los domingos, este 29 de marzo volvió a haber noche de eliminación en la casa más popular del país. Después de lo que fueron las votaciones del público Alejandro Estrada con 40.25%, Valentino con 18.30%, Juan Arango con 17.47%, ‘Campanita’ con 12.81% y por último Yuli Ruíz con 11.17% la mujer se despidió del reality.

La Casa De Los Famosos Eliminación 29/03 / Canal RCN.

Parrilla futbolera de este lunes, 30 de marzo del 2026:

10:00 a.m. | Llaneros vs Once Caldas | Liga BetPlay.

06:10 p.m. | Independiente Medellín vs América de Cali | Liga BetPlay.

08:20 p.m. | Millonarios vs Fortaleza | Liga BetPlay.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías (CNC) estipula el rating por medio de porcentajes. Allí se toman los datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Así mismo, si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio consumido que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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