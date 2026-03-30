Jorge Burruchaga: el héroe silencioso que definió la historia mundialista de Argentina

El autor del gol del título en México 1986 fue mucho más que una jugada: equilibrio, carácter y presencia en dos finales consecutivas

La historia de la selección Argentina en la Copa del Mundo está llena de nombres inolvidables, pero hay uno que muchas veces queda a la sombra de los reflectores: Jorge Burruchaga. Sin embargo, su impacto en los Mundiales es profundo, decisivo y absolutamente determinante en la construcción de una de las etapas más exitosas del futbol argentino.

Formado en Independiente y consolidado en Europa, el mediocampista llegó al Mundial de México 1986 como una pieza clave en el esquema de Carlos Bilardo. Su rol era claro: ser el enlace entre la mitad de la cancha y el ataque, aportar dinámica, recorrido y claridad en momentos de presión.

Dentro de ese equipo, dominado por la figura de Diego Armando Maradona, Burruchaga se convirtió en el socio ideal. Mientras Maradona acaparaba las miradas, él aportaba equilibrio táctico, inteligencia sin balón y una capacidad para aparecer en los momentos clave que terminaría marcando la diferencia.

Durante esa Copa del Mundo, ‘El Burru’ disputó los siete partidos de Argentina, todos como titular, confirmando la confianza absoluta del cuerpo técnico en su rendimiento. No solo cumplía funciones defensivas y de transición, también tenía llegada y presencia en el área rival.

Su primer gol en ese Mundial llegó en la semifinal ante Bélgica, un partido en el que Argentina mostró su mejor versión colectiva. Sin embargo, el momento que lo inmortalizó llegaría días después, en la gran final frente a Alemania Federal.

El 29 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, Argentina ganaba 2-0, pero el rival empató en una reacción inesperada. En ese contexto de máxima tensión, apareció Burruchaga. Corría el minuto 84 cuando recibió un pase filtrado de Maradona, arrancó en velocidad y definió con precisión ante la salida del arquero. Era el 3-2 definitivo y el gol que le dio a Argentina su segundo título mundial.

Esa anotación no solo definió un campeonato, también consolidó a Burruchaga como uno de los futbolistas más determinantes en la historia de las finales de la Copa del Mundo. Su sangre fría y ejecución perfecta en el momento más exigente lo colocaron en la memoria colectiva del fútbol.

Lejos de ser un protagonista de un solo torneo, Burruchaga mantuvo su nivel en la siguiente Copa del Mundo. En Italia 1990, volvió a ser pieza importante dentro de un equipo que, aunque con menos brillo, mostró una enorme capacidad competitiva.

En Italia, marcó un gol en fase de grupos ante la Unión Soviética y también fue protagonista en las tandas de penales, donde convirtió disparos clave frente a Yugoslavia e Italia. Su experiencia y carácter fueron fundamentales para que Argentina alcanzara su segunda final consecutiva.

Jorge Burruchaga, el autor del gol del título en México 1986 | Claro Sports

Aunque en esa ocasión el título quedó en manos de Alemania, el aporte de Burruchaga fue nuevamente significativo. Su presencia en dos finales mundialistas consecutivas refleja no solo su calidad futbolística, sino también su consistencia en la élite internacional.

A lo largo de su carrera con la selección, disputó 59 partidos y anotó 13 goles, cifras que respaldan su peso dentro del equipo nacional. Más allá de los números, su legado se construye en los momentos decisivos, en esos instantes donde pocos jugadores logran marcar la diferencia.

Hablar de Jorge Burruchaga es hablar de un futbolista que entendió su rol a la perfección y lo ejecutó con excelencia. No fue el más mediático, pero sí uno de los más determinantes en la historia de Argentina en los Mundiales.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

A 73 días de la Copa del Mundo 2026, Jorge Burruchaga aparece en la lista de los 100 mejores jugadores de la historia de los Mundiales, orque mientras algunos brillan bajo los reflectores, otros construyen la victoria desde la inteligencia, el sacrificio y la precisión. ‘Burru’ pertenece a ese grupo selecto que aparece en el instante exacto para cambiar la historia.

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