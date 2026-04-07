Julián Carranza, operado en Houston

El Necaxa actualiza el estado de salud del delantero argentino, quien fue sometido a una operación tras consultar con médicos de la NFL

Julián Carranza es operado en Estados Unidos | Imago7

El Necaxa dio una actualización situación médica de su jugador Julián Carranza, quien recientemente fue sometido a una intervención quirúrgica en los Estados Unidos que le mantenía apartado de las canchas desde la jornada 7 del Clausura 2026.

Según informó el equipo hidrocálido, Carranza fue atendido tras reportar molestias que le impedían jugar con normalidad. Tras practicar diversos estudios en la Unión Americana, optaron por una operación para el delantero argentino.

Los Rayos anunciaron que Carranza fue intervenido con éxito en Houston para atender el síndrome compartimental en ambas piernas, una condición que requiere atención especializada y que ha presentado casos en jugadores de la NFL. Fueron precisamente médicos del fútbol americano los que revisaron la condición de Carranza.

El comunicado del Necaxa sobre la operación de Julián Carranza

Tras su destacado inicio de torneo, Julián comenzó a presentar molestias que le impedían desempeñarse con normalidad, situación que fue atendida de inmediato por el cuerpo médico del Club. Luego de una serie de evaluaciones, se determinó que un proceso quirúrgico representaba la mejor opción para su recuperación.

Como institución, se tomó la decisión de priorizar la salud y el bienestar del jugador, buscando una solución de fondo que le permita recuperarse de forma óptima y regresar en su mejor versión, evitando así prolongar la situación o asumir riesgos innecesarios durante la competencia actual.

Julián fue intervenido quirúrgicamente con éxito en la ciudad de Houston, donde se confirmó el diagnóstico de síndrome compartimental en ambas piernas.

Actualmente, el jugador se encuentra en Aguascalientes, trabajando en su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del área médica del Club, con la expectativa de una evolución favorable que le permita regresar a la actividad en el menor tiempo posible.

Las estadísticas de Julián Carranza con el Necaxa

Carranza llegó al Necaxa para el Clausura 2026, tras acordar su compra al Feyenoord, aunque había militado a préstamo en el Leicester City. Había sido titular en cuatro juegos, marcando tres goles con el equipo hidrocálido previo a la lesión.

El Necaxa marcha en el noveno lugar de la tabla a falta de cuatro jornadas en el presente torneo. Gracias a las últimas victorias ante Tijuana y Mazatlán, están a un punto de puestos de Liguilla. Su calendario no es sencillo, ya que les resta viajar a Querétaro, recibir a Tigres y Chivas, antes de cerrar ante Cruz Azul

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